First Dates se caracteriza por dejar siempre momentazos que, rápidamente se vuelven virales en las redes sociales. Esta vez han sido los desafortunados comentarios de Juan, un soltero de 77 años y sus constantes comentarios a las camareras del programa lo que ha hecho saltar su cita, Juana, de 72.

Y es que, la soltera tuvo que llamar la atención a su cita por las formas en las que se estaba dirigiendo a las camareras para pedirles un poco de vino. “Pero no se lo digas enfadado, no se lo digas enfadado. Se le ha podido olvidar porque tienes que tener en cuenta que no nos atienden solo a nosotros. Tienes que ser paciente”.

Polémica en First Dates por los desafortunados comentarios de un comensal a las camareras del programa: "Un poco de educación" / Cuatro

La enfermedad que padece

Hace apenas unos años, a Carlos Sobera le diagnosticaron diabetes tipo 2, una enfermedad que aumenta su riesgo de infarto y por la que casi le produce la muerte en el 2019, el susto más grande su vida y por el que se abrió en canal: "Una fístula me provocó una infección, y con la diabetes tuve un principio de gangrena de Fournier, que es muy seria. Me operaron, no digo a vida o muerte porque sería exagerar, pero me advirtieron de que no era una urgencia, sino una emergencia, y que en 24 horas sí que podía morir porque, con ese tipo de infecciones, si la bacteria entra en sangre te puedes morir en 24 horas", cuenta.