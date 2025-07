Andoni Ferrero critica la tiranía de la imagen durante su época como presentador de televisión: "Me dieron un toque"

Hacía mucho que no se sabía nada sobre Andoni Ferreño. El que fuese uno de los presentadores de moda en los 90, apareció en YAS Verano, el magazine de tarde en Antena 3 presentado por Pepa Romero, donde criticó la tiranía de la imagen durante su época como presentador: "Me dieron un toque".

Y es que, como explicó, "yo hubo una época que engordé y me comí a mí mismo. Había que cuidarse, estar bien. Existía una tiranía. Me dieron un toque y me dijeron que me cortaban, que si no iban a tener que cambiar todo el vestuario. Había que cuidarse y había que estar bien en mi época".

También dio cuenta de lo que ocurría con las presentadoras, a las que se les exigía que estuviesen perfectas: "Las chicas eran tan maravillosas que yo no reparaba en el físico".

Andoni Ferreño. / Antena 3

José Antonio "Andoni" Ferreño Morales (Ermua, 6 de abril de 1965) es un actor y presentador de televisión español, cuya trayectoria profesional también ha incluido trabajos en Colombia.

Nacido en Ermua, Vizcaya, el 6 de abril de 1965, es hijo de un constructor originario de Galicia y de una ama de casa procedente de Guadalajara. Aunque en un principio inició estudios en la carrera de Periodismo, pronto descubrió su verdadera pasión por la actuación, lo que lo llevó a formarse en la Escuela de Arte Dramático de Madrid.

Matrimonio

En 1992 contrajo matrimonio con Paula Sereno, natural de Badajoz, con quien tiene dos hijos: Gonzalo y Adriana.