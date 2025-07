Carmen Borrego no se calla y dice lo que piensa sobre Terelu Campos: "Por edad no digo lo que me parece"

Carmen Borrego ha estado este miércoles en 'Vamos a ver' y ha comentado, sin pelos en la lengua, la gran portada de la revista Lecturas que protagoniza su hermana Terelu en bikini con un titular que ha dado mucho que hablar: "Echo de menos los besos de un hombre".

La colaboradora de televisión ha asegurado que su hermana no tiene pareja porque no quiere ya que "tiene muchísimos admiradores", pero no ha dado el paso de conocer a uno de esos para, quién sabe, disfrutar de nuevo del amor.

Carmen aseguraba hace unos días que se consideraba mejor abuela que su hermana y ahora Terelu ha declarado que le parece una tontería esa afirmación... pero su hermana ha matizado en plató que "pensar que yo soy mejor porque hago otras cosas no es decir que ella no sea una buena abuela".

Carmen Borrego. / Telecinco

Y es que, según Borrego, ella hace unas cosas con su nieto y cambia sus planes personales para poder estar con él, algo que Terelu "no hace tanto" como ella, pero eso no quiere decir que sea mejor o peor abuela.

Joaquín Prat le ha preguntado a su compañero qué le parece que su hermana haya hablado solamente en una pregunta de Alejandra cuando ella, hace unos días, se marcó una entrevista hablando prácticamente de ella y le ha sido muy sincera: "Creo que deberíamos respetar todos lo que decimos todos, creo que a Alejandra se le respeta más que a mí o a que mi hijo. Me parece bien que diga que no le gusta una cosa mía y yo por edad no digo lo que me parece", ha asegurado.

Además, la hija pequeña de María Teresa Campos ha confesado que "mi hermana y yo hablamos absolutamente de todo y lo que hablamos en casa se queda en casa" y aunque a veces "da la sensación de que somos una familia poco avenida, la relación que tengo con mi hermana... pocos hermanos la tienen con sus hermanos".