Esta es la contundente decisión que ha tomado Gloria Camila y que afecta directamente al futuro de la hija de José Fernando: "Lo siento muchísimo"

"Lo siento muchísimo, pero no tengo nada más que decir. Me voy a mantener en el silencio", decía Gloria Camila este martes en 'TardeAR' después de ver las barbaridades que Tamara, hermana de Michu, había dicho de ella y de su familia en el mismo plató de televisión.

La hija de José Ortega Cano ha tomado una decisión respecto a toda la polémica que se ha generado desde que la hermana de la fallecida apareciese en pantalla y considera que es mejor dejar todo en manos de la justicia porque si no se va a convertir en una historia interminable.

Dicho y hecho porque minutos más tarde Gloria se enfrentó a las preguntas de la prensa y guardó silencio. La colaboradora de televisión no está pasando por un buen momento porque a pesar de haber tenido sus más y sus menos con Michu, en esta última etapa la relación había sido buena.

Además, la hija de Rocío Jurado no entiende cómo después del repentino fallecimiento la familia está en televisión hablando de ellos cuando lo único que hicieron fue acudir a la despedida de Michu y, ahora, velar por la pequeña Rocío.

La influencer planta cara a Kiko Jiménez

Gloria Camila se ha sentado este domingo en 'Fiesta' después de que Kiko Jiménez arremetiese ayer contra ella y su familia ahora que se habla de ellos por el fallecimiento de Michu y el futuro incierto de la pequeña Rocío y ha querido aclarar algunos puntos.

La hija de José Ortega Cano ha asegurado que tanto ella como su familia son "los primeros que hemos pedido respeto por la niña" y ha recalcado que "las que no la han respetado es la madre y la hermana de esa niña", que han salido hablando en televisión de ellos.

En ese aspecto, Gloria ha dejado claro que "soy colaboradora y he venido como eso, que no se le olvide a nadie", por lo que no ha ido a los platós a hablar de esta polémica sino que le ha venido dada debido al triste fallecimiento.

Sobre Kiko, ha explicado que "es el primero que en los photocalls se ha puesto a hablar del tema", algo que no entiende porque siempre que sale alguna noticia de los Ortega-Cano aprovecha el tirón para arremeter contra ellos. Eso sí, a Gloria le da igual "quien quede mejor o peor, lo que me importa es lo que hay ahí pequeñito", refiriéndose a su sobrina Rocío.

En cuanto a Michu, la colaboradora de televisión ha recalcado que "hemos tenido nuestras etapas buenas y malas", pero que "siempre hemos intentado llegar a entendernos, además siempre he dicho que era muy buena niña".