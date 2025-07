Joaquín Prat para en seco Vamos a ver tras lo ocurrido en directo: "Es algo feucho"

Joaquín Prat no tiene pelos en la lengua, y no le importa pararlo todo cuando ve una injusticia. Y eso es lo que ha pasado durante la emisión de Vamos a ver, que el presentador paró en seco el programa tras lo ocurrido: "Es algo feucho".

Y es que una de las noticias del día era la portada de la revista Lecturas en la que salía Terleu posando en bikini. Pero es que no solo se centraron en comentarla, con la presencia de Carmen Borrego, hermana de Terelu, en el plató. Y es que también aludieron a la consuegra de Terelu, Mar Flores, que también ha hecho este tipo de posados.

La cosa no se quedó ahí, sino que en pantalla se pusieron los dos posados a la vez, algo que no le pareció demasiado bien a su presentador. "No me gusta esto, quitad las portadas. No me gusta la comparativa, es algo feucho", pidió el presentador a la dirección del programa, ya que daba a entender que no era necesario comparar a las dos mujeres.

Joaquín Prat. / Telecinco

Joaquín Prat es hijo del legendario presentador del mismo nombre, reconocido por su trabajo en programas icónicos como El Precio Justo durante su etapa en Televisión Española, además de una extensa carrera en distintos formatos televisivos. Al igual que su padre, Joaquín Prat hijo ha seguido una trayectoria profesional ligada a los medios de comunicación.

Inició su carrera en la radio, concretamente en la cadena SER, donde trabajó junto a Iñaki Gabilondo en el programa Hoy por hoy. Sin embargo, no fue hasta su salto a la televisión cuando empezó a ganar notoriedad pública. Su debut televisivo se dio en Localia, perteneciente al mismo grupo mediático que la SER. Posteriormente, pasó a Cuatro, donde copresentó el espacio Visto y oído junto a Raquel Sánchez Silva.

El verdadero impulso a su carrera llegó con su incorporación a El programa de Ana Rosa en Telecinco, tras la salida de Óscar Martínez. Desde entonces, se ha mantenido vinculado a la cadena, participando en diversas galas navideñas y conduciendo el reality Campamento de verano.

Cuatro

Tras un periodo en Cuatro como presentador de Cuatro al día, regresó a Telecinco, donde ha estado al frente de varios formatos, entre ellos ¡Viva la fiesta!, Ya es mediodía, y actualmente lidera Vamos a ver y el programa Dinastías.