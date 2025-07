María Patiño destapa el motivo real del fracaso estrepitoso de La familia de la tele: "Le faltaba alma"

La familia de la tele puede que se recuerde como uno de los mayoyes fracasos de los últimos años en TVE. El magacín de la cadena pública se encargó de reclutar al grueso de los colaboradores del desaprecido Sálvame y posterior Ni que fuéramos... con el objetivo de llevar el formato al siguiente nivel. Rceuperar la fórmula que tantos éxitos dio a la cadena de Mediaset pero con un flamboyante plató, tres franjas de contenidos, tres presentadores... en definitva un despliegue de medios que acabó en el baúl de los (malos) recuerdos de TVE, tras una interminable lista de cambios sin resultado alguno.

Ahora, María Patiño, una de las presentadoras del programa, se ha dejado ver en un podcast en el que no ha dudado en pronunciarse sobre el adiós del programa, confesando cuál era la razón a su juicio, que había supuesto el fin de la apuesta de las tardes de la cadena. "La familia de la tele ha sido un auténtico fracaso pero en mi vida profesional a ese nivel yo he vivido como tres o cuatro más pero en esta ocasión ha habido más movida. Los fracasos me han ayudado siempre a levantarme", reflexionaba.

"El menú que habíamos elaborado no gustó. Al programa le faltó algo que probablemente es lo más complicado para tener éxito en cualquier medio, le faltaba alma", explicaba la presentadora.

Formato

La familia de la tele fue un programa de televisión español producido por La Osa Producciones Audiovisuales y emitido en las tardes de La 1 y RTVE Play entre el 5 de mayo y el 18 de junio de 2025.] El formato, presentado por Aitor Albizua, Inés Hernand y María Patiño, combinaba entretenimiento, actualidad y humor con vocación de servicio público. Cabe destacar que Javier de Hoyos presentaba los tramos emitidos en exclusiva a través de RTVE Play, mientras que Carlota Corredera sustituyó puntualmente a Inés Hernand en la conducción del apartado de actualidad.