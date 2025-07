El momento más escatológico que se ha vivido en First Dates y que acaba con una inesperada reacción: "Me gusta jugar con..."

First Dates siempre deja momentos que acaban volviéndose virales rápidamente en redes sociales. Esta vez, ha sido un momento de los más escatológico el que ha acaparado todas miradas y la atención de los comensales. Martí, arqueólogo de 22 años, llegaba a ‘First Dates’ para empezar a "explorar" en el amor.

Su cita era Sara, de 19 años, que también venía a ‘First Dates’ sin mucha experiencia en el amor, pero con ganas de conocer a alguien, alguien, sobre todo, alto. La cena entre los dos solteros de ‘First Dates’ transcurría a la perfección, los dos estaban encantados con la cita que les había tocado… Todo iba muy bien hasta que varios comportamientos de Martí cambiaron totalmente el rumbo.

En plena cena y mientras charlaban de sus gustos, al soltero se le escapó un eructo. "A ver, no es algo muy educado, que eructarse mientras se está cenando o cualquier cosa… no me pareció nada agradable", decía Sara visiblemente molesta con lo sucedido.

Pero la cosa no quedó ahí, y al poco, a Martí no se le ocurrió otra cosa que intentar cazar una mosca. "Me gusta jugar con moscas…", decía él y ella no salía de su asombro.

Formato de éxito

El programa ha sido muy popular en diferentes países y ha tenido varias temporadas. Los participantes son de todas las edades y procedencias, y suelen tener intereses y personalidades muy diversas. Esto hace que cada episodio sea único y emocionante, ya que no se sabe cómo reaccionarán los participantes ante las sorpresas y el romance.

Además del romance, el programa también es conocido por sus divertidos y graciosos momentos, que hacen que sea muy entretenido de ver. Los participantes suelen tener conversaciones interesantes y reveladoras, y a menudo comparten historias personales y anécdotas divertidas.

