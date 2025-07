Tensión en Tardear tras la inesperada huida de una famosa colaboradora que acaba en el baño: "He venido con diarrea"

Belén Rodríguez, colaboradora de Tardear, se ha convertido en la inesperada protagonista de Tardear. Sus enfrentamientos en el pasado con Sergio Alis no parecen haberse olvidado, al menos por parte de la tertuliana que en cuanto ha sabido que su excompañero de plató estaba a punto de entrar en escena, no ha tardado en levantarse de su silla y abandonar.

El motivo que esgrimía para justificar su huida era cuanto menos, escatológico ya que aseguraba que "Pero es que yo me estoy haciendo caca, así que me voy y luego vuelvo", reaccionaba Belén Rodríguez.

Pero Verónica Dulanto no se daba por vencida. "A ver Belén, espera un segundo, esto es una excusa que me acabas de soltar lo de hacer caca", le soltaba la presentadora. "Que no, que me estoy haciendo caca", incidía Belén. "Te conozco y no es verdad", replicaba la presentadora. "Oye, Leti, ¿a qué es verdad? Que he venido de Ámsterdam con diarrea", se justificaba la colaboradora sin éxito.

Formato

Tardear es un magacín que aborda el entretenimiento en la llamada mesa VIP a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias con un amplio plantel de colaboradores. También tiene una presencia importante la actualidad de la prensa del corazón, cuyo tramo es conocido como Salsear. Igualmente, cuenta entre el público con una Fila Zero, en la que interviene Kike Quintana (sobrino de Ana Rosa Quintana) para dar su opinión o para discrepar sobre algo del programa. Cabe destacar que el espacio dispone del uso de las últimas tecnologías y de realidad aumentada, con el análisis del lenguaje no verbal y del discurso de los rostros sobre los que versan los contenidos, e incluso cuenta con la participación de la inteligencia artificial.

Del mismo modo, en su primera etapa, el programa trataba, además del entretenimiento y la crónica social, la actualidad, así como la meteorología, los sucesos, las tendencias, el estilo de vida y el periodismo de investigación, todo ello también a través de noticias, entrevistas, reportajes y tertulias. Igualmente, el programa a veces concluía con la Firma AR, un monólogo editorial de Ana Rosa en el que trataba el principal tema de actualidad del día con ironía y cierta provocación.