Adiós a la presentadora Cristina Villanueva, quien busca nuevos proyectos fuera de La Sexta Noticias

La presentadora del fin de semana de La Sexta Noticias Cristina Villanueva dice adiós a la cadena, a la búsqueda de nuevos proyectos.

Villanueva, una de las principales caras de los informativos de la cadena, ha pactado esta salida, tal y como asegura Informalia, destacando que no sería nada raro verla pronto en otra cadena.

La presentadora llevaba casi veinte años ligada a la cadena, a la que entró en el año 2006.

Cristina Villanueva. / La Sexta

Cristina Villanueva Ramos (Tiana, Barcelona, 1976) es licenciada en Periodismo por la Universidad Autónoma de Barcelona, título que obtuvo en 1998. Sin embargo, su incursión en el mundo de la comunicación comenzó un año antes, en 1997, cuando se incorporó a Teledeporte (RTVE). Allí se especializó en la cobertura de grandes eventos deportivos, como el Mundial de Natación celebrado en Barcelona o los Juegos Olímpicos de Atenas en 2004.

Gracias a su talento comunicativo y su experiencia en el ámbito deportivo, dio el salto a La 2 Noticias, donde ejerció como presentadora entre 2004 y 2006. Su trabajo en este informativo de referencia marcó un punto de inflexión en su carrera.

Posteriormente, se incorporó al equipo de La Sexta Noticias, donde se consolidó como rostro habitual de la cadena. A lo largo de su trayectoria en La Sexta, también participó en distintos formatos, aunque sin lograr el éxito esperado. En 2006, formó parte del programa de entrevistas Sexto Sentido, junto a Helena Resano y Mamen Mendizábal. En 2007 condujo No me digas que no te gusta el fútbol, junto al exjugador y comentarista Juanma López Iturriaga. Y en 2011 presentó el magacín Verano Directo, en la franja vespertina.

A lo largo de su carrera, Villanueva ha recibido importantes reconocimientos. Fue galardonada con el Premio Larra, otorgado por la Asociación de la Prensa de Madrid a jóvenes periodistas menores de 30 años con una trayectoria destacada. También formó parte del equipo de La 2 Noticias, distinguido con un Premio Ondas, y del grupo de RTVE que recibió un TP de Oro por la cobertura de eventos deportivos.

Escritora

En 2019 amplió su perfil profesional con la publicación del libro Desplegando velas. La cuarta ola feminista está aquí, una obra en la que reflexiona sobre el movimiento feminista contemporáneo, con prólogo del periodista Jordi Évole.