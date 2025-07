La presentadora de YAS Verano, obligada a corregir a una invitada ante unas duras acusaciones: "Nosotros no"

YAS Verano, la sección veraniega de Y Ahora Sonsoles en Antena 3, contó con un caso bastante grave que obligó a la presentadora, Pepa Romero, a corregir a una invitada ante unas duras acusaciones: "Nosotros no".

Y es que estaban tratando un conflicto animalista en un vecindario de Murcia. Contactaron con una vecina, que tiene un santuario de aves, quien denunció que estaban tirando petardos cuando no eran fiestas a las puertas de su santuario, y que ya habían muerto varios animales.

Pero en la conversación también salió que a una persona le habían tratado de agredir con un cuchillo, algo que la vecina negó, asegurando que habían sido los medios los que se lo habían inventado: "No, no estoy acusando a los medios. Veis cómo tergiversáis las cosas". A lo que la presentadora de YAS Verano tuvo que saltar: "No, nosotros no hemos tergiversado nada. Quiero pensar que no se refería a nosotros, supongo que será por otros medios".

Pepa Romero. / Antena 3

Con la llegada del verano, las televisiones experimentan cambios en sus presentadores debido a las vacaciones estivales. En YAS Verano, Pepa Romero debutó en la temporada con una divertida anécdota: “Me van a despedir”.

La reportera, que reemplaza a Sonsoles Ónega durante su descanso, asumió la conducción del programa de Antena 3 en una jornada muy especial por partida doble. Además de ponerse al frente de YAS Verano, celebraba su cumpleaños.

Abrumada

Sus compañeros no dejaron pasar la oportunidad y la felicitaron en repetidas ocasiones. Tanto fue así que Pepa, algo abrumada por tanta atención, terminó bromeando y pidiéndoles que pararan, alegando: “Me van a despedir”.