La sorprendente boda de dos exconcursantes de "Supervivientes": "Vas a ser el padre"

Suso Álvarez y Marieta son una de las parejas de moda desde el verano pasado. Desde que hicieron oficial su relación en redes sociales, no han dejado de presumir de todos los planes románticos que hacen cada día, donde se les ve enamorados e ilusionados. En uno de sus post mñas comentados de Instagram la influencer ha compartido un emotivo mensaje que acompaña a una recopilación de vídeos que cuentan la historia de amor de ambos.

María González Falcó / Manuel Riu

"Me acuerdo de la primera vez que te vi y fue cruzándome en un pasillo, puedo decir que fue el flechazo de mi vida", comienza el texto. Marieta continua el mensaje: "Después cuando te tuve delante creo que mi cara lo decía todo. Se me cae la baba contigo desde el primer día que te vi, el único que me defendía siempre". "Recuerdo nuestra primera foto, cada plató que tenía contigo que me ponía a temblar porque sabía que te iba a ver y después no quería que acabase para que no te fueses", añade. Por otra parte, Marieta expresa la felicidad de haber conocido a Suso en el que, según ella, es "el momento perfecto". Cuenta que "ahora que soy mi mejor versión, te puedo querer, admirar, enseñar, cuidar y hacer reír cada día que compartimos".

María González Falcó

Esta semana la alicantina ha colgado un emotivo vídeo en Instagram del momento en el que su novio Suso Álvarez conocido por participar en Gran Hermano 16, Supervivientes 2016 y GH VIP 6- le pide matrimonio. En el reel, de más de un minuto, la influencer chilla, grita, llora y se muestra estupefacta ante la pregunta. Incluso pareciera que el impacto le quita las fuerzas. No obstante y pese a la sorpresa, Marieta ha pronunciado un "sí".

"Te lo pido aquí, frente al mar, como tu querías", le dice Álvarez, en la grabación. Un momento que ha sido considerado extremadamente romántico por los seguidores de ambos, que no dejan de aplaudir la que parece una escena sacada de una película. De hecho, el vídeo ha suscitado casi 3.500 comentarios, entre los que destacan los de numerosos famosos. Por ejemplo, Alejandra Rubio ha asegurado que se siente muy feliz por la pareja, Rafa Mora les ha dado la enhorabuena y Luis Rollán ha escrito "¡qué viva el amor!".

Hace exactamente un año, Suso y Marieta confirmaron lo que era un secreto a voces: que tenían un idilio y que se veían a escondidas. "Al final, mi pico y pala funcionó", publicó junto a una imagen en la que aparece su chico y su perro Lobo.