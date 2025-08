Adela González para en seco Mañaneros tras escuchar unas amenazas en directo: "Lo sentimos"

La presentadora de Mañaneros 360, Adela González, se vio obligada a parar en seco su programa tras escuchar unas amenazas en directo: "Lo sentimos".

Y es que el programa estaba trantando un tema controvertido, el asesinato de un hombre en Mijas por otro que le acusaba de haber matado a su padre. El programa estaba entrevistando a dos personas cuando de repente apareció una tercera que cogió el micrófono y soltó: "Fran, tienes que vivir con la conciencia reconcomida, te tienes que morir por dentro al recordar cómo has matado a mi tío a quemarropa (...) Tú no tienes corazón, no hay nombre para lo que has hecho”.

Adela, al ver lo ocurrido, dio por concluida la conexión y señaló “lo que no vamos a permitir es utilizar las cámaras de este programa para amenazar a nadie. No lo vamos a permitir, lo sentimos”.

Mañaneros 360, anteriormente conocido simplemente como Mañaneros hasta abril de 2025, es un programa matinal de actualidad emitido en La 1 de TVE desde el 4 de septiembre de 2023. Está producido por RTVE junto a La Cometa TV y presentado por Adela González y Javier Ruiz. Miriam Moreno y Alberto Herrera ejercen como copresentadores. El espacio combina sucesos, actualidad política y debates con expertos en ambos ámbitos.

Un formato con raíces en la tradición de TVE

Mañaneros retomaba el espíritu de los programas matinales clásicos de TVE, como Por la mañana de Jesús Hermida. Con reportajes, conexiones en directo y una amplia mesa de colaboradores, el programa ofrecía una mezcla de información y entretenimiento. Miriam Moreno y Alberto Herrera, anteriormente acompañado por Marc Santandreu, se encargaban de repasar los titulares de la jornada.

Una de las secciones más comentadas fue la dedicada a la prensa del corazón, donde periodistas como Pepa Jiménez (quien regresó a la televisión tras más de una década), María Eugenia Yagüe, Alberto Guzmán o Diego Reinares comentaban la vida de celebridades. A partir del cierre de Sálvame, el programa fichó a varios rostros conocidos del desaparecido espacio de Telecinco, como Terelu Campos, Lydia Lozano, Alba Carrillo y Chelo García-Cortés.

También tuvo un bloque centrado en sucesos, con periodistas como Ángel Moya, Mónica González Álvarez y Gema Peñalosa. A esta sección se sumaban colaboradoras como la psicóloga Ana Villarrubia o la experta en consumo Patricia Suárez (presidenta de ASUFIN). No estuvo exento de polémica: en octubre de 2023, el programa fue duramente criticado por emitir imágenes explícitas de un cadáver, hecho que incluso motivó preguntas parlamentarias dirigidas a la Presidencia de RTVE.

Otro de sus pilares fue la mesa política, con analistas y expolíticos como Toni Bolaño, Pilar Velázquez, Antón Losada, Begoña Villacís, Carolina Bescansa, Guillermo Fernández Vara o José Manuel García Margallo.

Mañaneros 360: una evolución con vocación ciudadana

El 22 de abril de 2025, el programa se transformó en Mañaneros 360. Esta nueva etapa conserva su espíritu informativo, pero con un enfoque más participativo y una mayor atención a los problemas cotidianos que afectan directamente a la ciudadanía.

Javier Ruiz se incorporó como copresentador junto a Adela González, aportando su experiencia en economía y consumo. La nueva propuesta pone el foco en cómo las decisiones políticas y económicas impactan en el día a día de las personas, dándoles voz en el plató y haciendo que los testimonios reales sean protagonistas del espacio.

Con esta renovación, el programa ha eliminado la sección de crónica social, ha rediseñado su plató incorporando una grada para el público y ha estrenado una nueva línea gráfica.

Mañaneros 360 apuesta por una televisión cercana, informativa y conectada con las inquietudes reales de la audiencia, consolidándose como una de las principales apuestas matinales de la televisión pública.