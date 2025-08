"Me gustan los cementerios y a uno llevé a mi mujer en la segunda cita": la impactante confesión del último aspirante de Pasapalabra

Risas y gran asombro en el plató de Pasapalabra. Eso es lo que causó Nacho, un policía valenciano, que este viernes se estrenó en el concurso como nuevo aspirante. Nacho, que se enfrentó a Manu en la Silla Azul, desveló su extraño y a la vez escalofriante gusto: conocer cementerios. Allí por donde va, tiene que entrar en sus camposantos.

Cristina Alvis, la azafata de Pasapalabra, fue la encargada de presentar al nuevo concursante. "Es de Valencia, policía y se llama Nacho", dijo. Ya con el aspirante en el plató, Alvis contó más cosas sobre él: “A Nacho le gusta mucho viajar, pero no solo eso. A cada lugar que viaja, le gusta conocer su cementerio. Pero coméntanos, Nacho, ¿a dónde llevaste a tu mujer en la primera cita?”.

Al cementerio del pueblo

Y Nacho contestó: “A ver, en la primera, primera, no. En la primera fuimos a tomar una copa. Pero en la segunda sí que es verdad que la llevé al cementerio de mi pueblo”. El público reaccionó con risas y la cara de Roberto Leal, el presentador, fue un poema. No se podía creer lo que estaba oyendo. Antes de que pudiese decir nada, el aspirante tomó la iniciativa: “Bueno, no se asustó del todo, porque después de varios años seguimos juntos”.

Pero, ¿qué dijo ella?

Leal, por fin, reaccionó: "Pero, ¿qué te dijo ella?". "Yo no le dije nada. Le dije: 'Sube al coche.' Y ya cuando llegamos, se lo expliqué, que es un sitio que me gusta a modo de curiosidad. Y quería ver su reacción", contó. Y parece que su reacción no fue tan mala.

El presentador tiró de ironía y le espetó esta frase: "Te habrán hecho esta broma muchas veces: y se quedó muerta".

Nuevos invitados

Fue el momento de ponerse serios y de empezar el concurso con la Silla Azul, que superó sin demasiados problemas Manu. Este viernes llegaron a Pasapalabra cuatro nuevos invitados: por un lado el matrimonio formado por Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra, y por otro, Silvia Jato y Javi Collado.

Cerca de los 2 millones de euros

Pasapalabra sigue y sigue subiendo en audiencia, con un bote que ya acaricia los 2 millones de euros. Este viernes, Manu y Rosa jugaron por 1.940.000 euros. Manu lleva más de un año en el concurso y ya suma 308 programas, con un bote personal de 191.400 euros. Por su parte, Rosa lleva 178 tardes y 93.000 euros. Manu volverá el lunes a la Silla Azul, tras ganar Rosa el último Rosco.