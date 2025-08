Polémica por el último videoclip de Kiko Rivera tras las quejas de varias modelos: "Tienen una red social como estilo onlyfans"

Menuda la que se ha liado con el último videoclip de Kiko Rivera. Es que ha habido quejas de varias modelos que participaron en la grabación: "Tienen una red social como estilo Onlyfans".

Así lo han denunciado este sábado en Fiesta, en Telecinco, donde las modelos contaron que no se cumplieron ciertas condiciones pactadas, como que estuvieron "desde las cinco de la tarde hasta las diez de la noche" y que durante ese tiempo no les ofrecieron ni agua ni comida: ''A mí nadie me ofreció nada. Yo tuve que pedir a mi pareja una coca cola para mí, que incluso la compartí con las chavalas".

También señalaron que escucharon comentarios y críticas a otras modelos: ''Tienen una una red social como estilo onlyfans. Yo cuando llegué allí me miraban por encima del hombro''.

Amor Romeira, en el plató de Fiesta, aseguró que había hablado con Kiko Rivera, quien negaba las acusaciones: ''Evidentemente está sorprendidísimo con estas informaciones, no tenía ni idea de ese sentimiento de las chicas. Lo que viene a decir es en plan que él es ajeno a cualquier situación de producción, que si tuvieran alguna queja tenían que haberlo hecho con las agencias que la organizaron a ella para ir al videoclip y que le parece ya muy rastrero que estén utilizando siempre el nombre de Kiko Rivera para polémicas absurdas y salir en televisión''.

Francisco José Rivera Pantoja, más conocido como Kiko Rivera, nació en Sevilla el 9 de febrero de 1984. Es una figura popular en el panorama mediático español, inicialmente conocido por ser el hijo de la reconocida cantante Isabel Pantoja y del torero Francisco Rivera, Paquirri. Su apodo, “Paquirrín”, viene precisamente de su padre, fallecido trágicamente cuando Kiko tenía apenas siete meses de vida.

Paquirri murió el 26 de septiembre de 1984 tras recibir una cornada mortal en la plaza de toros de Pozoblanco (Córdoba). Desde entonces, Kiko Rivera creció bajo la intensa mirada de los medios. Aún siendo un bebé, ya aparecía en la portada de revistas del corazón, especialmente tras protagonizar un emotivo momento junto a su madre sobre el escenario. Esta exposición temprana motivó que Isabel Pantoja denunciara públicamente el acoso mediático hacia su hijo.

Una juventud marcada por la fama

Kiko fue el único hijo del matrimonio entre Paquirri e Isabel Pantoja. Su padre ya tenía dos hijos, Francisco y Cayetano Rivera Ordóñez, fruto de su anterior relación con Carmen Ordóñez. Durante su adolescencia, Kiko mostró gran afición por el fútbol, llegando a probar suerte en las categorías inferiores del Real Madrid, aunque finalmente no fue admitido.

Durante años, su vida fue seguida de cerca por la prensa del corazón. Se le tildó de mal estudiante, fiestero y mujeriego. Trabajó brevemente en una asesoría, pero pronto se volcó en el mundo del entretenimiento, ejerciendo de relaciones públicas y prestando su imagen para campañas publicitarias. También fue vinculado sentimentalmente con varias mujeres del mundo del espectáculo, como Yola Berrocal y Nuria Bermúdez.

El salto a la televisión y el fenómeno Paquirrín

La popularidad de Kiko dio un giro en 2009 cuando participó en el programa Sé lo que hicisteis... de La Sexta. Allí protagonizó la sección Desmontando a Paquirrín, donde, junto a los humoristas Ángel Martín y Dani Mateo, exploraba su día a día con la excusa de preparar un monólogo. Los dos episodios especiales emitidos en julio fueron un éxito de audiencia, alcanzando cuotas del 9,6% y 10,2% respectivamente.

Tras ese éxito, su presencia en televisión se volvió habitual. Participó en otros programas como ¡Qué más quisiera yo! (La Sexta), Espejo Público y otros espacios de Antena 3 como Lo que deberías saber de mí o Pánico en el plató. A partir de entonces, su imagen se consolidó como un fenómeno mediático. De hecho, en 2009 el término "Paquirrín" multiplicó por diez las búsquedas en Google respecto a meses anteriores, y su nombre aparecía ya en más de 90.000 páginas en internet.

El personaje no estuvo exento de críticas. Algunos medios y expertos, como el periodista José Javier Esparza, llegaron a calificar el fenómeno como “un producto construido sobre el vacío”, símbolo del poder de la fama sin méritos evidentes. Aun así, el diario 20 Minutos lo incluyó entre los 20 protagonistas del corazón más destacados de 2009.

Más allá del personaje

La imagen de Kiko Rivera fue tal que incluso se utilizó su apodo para referirse, de forma humorística, a otros personajes públicos con cierto parecido físico. Por ejemplo, en 2010, el futbolista chileno Humberto Suazo fue apodado “Paquirrín” por la afición del Real Zaragoza, al igual que el jugador español Santi Cazorla arrastraba ese mote desde hacía tiempo.

Etapa musical y problemas de salud

En los últimos años, Kiko ha centrado su carrera en la música, especialmente como DJ. En abril de 2019 se incorporó al canal Loca Latino de Loca FM, consolidando su faceta como artista en el mundo de la música urbana y electrónica.

Sin embargo, el 21 de octubre de 2022, sufrió un ictus que obligó a su ingreso en el Hospital Virgen del Rocío. Las secuelas fueron significativas: parálisis parcial en el rostro y dificultades de movilidad. Afortunadamente, un mes después volvió a aparecer en público mostrando una notable recuperación.