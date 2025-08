Tamara Falcó incendia las redes al abrir su álbum de fotos privado desvelar el polémico mote de su hermana Chábeli

Tamara Falcó ha vuelto a poner en valor la unión familiar que caracteriza a los Iglesias-Preysler al felicitar públicamente a su hermana Chábeli Iglesias en su cumpleaños. Aprovechando esta ocasión tan especial, la marquesa de Griñón sorprendió a sus seguidores al rescatar del baúl de los recuerdos varias fotografías inéditas de la infancia, imágenes que muestran la complicidad y cercanía entre los miembros de una de las sagas más emblemáticas del panorama social español. "Happy Birthday Chabeluna. Te quiero to the moon and back", ha escrito en Instagram la empresaria, desvelando el cariñoso mote con el que llama a su hermana en la intimidad.

María González Falcó

Las dos hermanas viven en lugares diferentes pero eso no ha provocado que se distancien, si no más bien todo lo contrario. Cada vez que tienen la oportunidad aprovechan para verse, puesto que la hija de Julio Iglesias reside en Estados Unidos y no suele acudir de manera frecuente a nuestro país, lugar en el que vive la mujer de Íñigo Onieva. Además, suponen un gran apoyo la una para la otra, tal y como han demostrado cuando tienen la oportunidad de pasar tiempo juntas.

Verano de relax junto a su familia

La Marquesa de Griñón suele ser una persona bastante activa en sus redes sociales. Durante este verano hemos podido verla disfrutar de su segundo aniversario de boda, ya que ella y Onieva han realizado diferentes viajes para celebrarlo.

María González Falcó

La marquesa de Griñón ha compartido en sus redes sociales unas imágenes de una tarde de piscina en la que presume de relax con un bikini estampado de flores con el fondo rojo. La colaboradora de "El Hormiguero" está disfrutando mucho del verano y acaba de celebrar se segundo aniversario de boda con Íñigo Onieva disfrutando de una escapada a La Provenza desde donde Tamara le dedicó un romántico mensaje a su marido. "Dos años de camino juntos, con sus luces y sus sombras, con momentos de alegría y también de lucha, pero siempre buscando crecer, aprender y amar mejor. Gracias, mi amor. Te quiero muchísimo y ojalá lleguemos al cielo de la mano juntitos", escribió en sus redes sociales junto a un resumen de su viaje más especial.

Ahora, Tamara Falcó ha vuelto a utilizar su perfil de Instagram, donde tiene más de 1,6 millones de seguidores, para hablar de sus vacaciones y lo ha hecho con un sorprendente posado: en bikini y en una piscina, unas imágenes que han recibido muchos comentarios, entre ellos, el piropo de su marido Íñigo Onieva. "Belleza absoluta", escribió el empresario.