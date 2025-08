¿Hay Photoshop en la polémica portada de Terelu Campos en bikini: "Solo pedí una cosa"

Un año más Terelu ha concedido su ya habitual entrevista del verano en la revista "Lecturas" pero en esta ocasión la portada no ha dejado indiferente a nadie. La colaboradora de "¡De viernes!" no ha dudado en hacer uno de los posados más esperados del verano luciendo bikini, una prenda que llevaba años sin utilizar y que ni siquiera lució en "Supervivientes". La extensa entrevista también va acompañada con unas declaraciones sorprendentes que han dejado a muchos sin palabras: "Echo de menos los besos y los abrazos de un hombre".

No es la primera vez que la hija de María Teresa Campos hace declaraciones en este sentido pero ahora la atención mediática se ha quedado en las fotos. Terelu ha tomado una drástica decisión y ha contestadoaquellos que aseguran que la portada está cargada de retoques: "Me he visto poco porque no he tenido mucho tiempo. Yo le decía a Pedro que no podía enseñar la tripa porque la tenía blanca, llevaba las piernas y los brazos morenos de Supervivientes y la tripa blanca, que por mucho potingue que se echara eso no se ponía del mismo color".

Sin embargo la madre de Alejandra Rubio ha reconocido que la portada, efectivamente, tiene algo de retoque. Los editores de la revista han coloreado el abdomen de la colaboradora para que luzca con el mismo tono que el resto del cuerpo, además de quitar alguna que otra arruguita y dejar entrever unos abdominales que han sido objeto de multitud de memes entre los usuarios de las redes sociales: "Se ha puesto el filtro de 1990", "Parece hecha con IA", comentan algunos en el muro de la revista.

"Yo quería salir natural, porque la gente está harta de verme y si no salía como soy se iban a reír. Lo que sí que les dije es que me quitaran las arruguitas de los brazos y de la tripa, que no me gustan nada. La cara no está retocada, yo en la cara no tengo arrugas, he heredado la buena genética de mi madre".