Médico, influencer y cantante: así es Lucía de la Puerta, la nueva pareja de Kiko Rivera

Kiko Rivera se ha unido a Lucía de la Puerta, la influencer y médico vasca que arrasa en los festivales. La pareja sorpresa del verano acaba de presentar "Divas", una pegadiza canción con la que prometen incendiar las noches estivales. El lanzamiento llega en un momento en que Kiko Rivera parece mantener su vida al margen de su familia más cercana, con esporádicos encuentros con Anabel Pantoja, quien es la única que mantiene relación con todos sus parientes.

La colaboración "Divas" no solo marca un nuevo hito en la carrera de Lucía de la Puerta, la "doctora" que triunfa en la música, sino que también sirve como plataforma para el regreso de Kiko Rivera tras la últimas polémicas familiares y con el cumpleaños de su madre en medio.

La bilbaína Lucía de la Puerta ha captado la atención del público por su peculiar trayectoria. Aunque alcanzó la popularidad en plataformas como TikTok e Instagram con sus vídeos virales mientras estudiaba Medicina, su verdadero sueño siempre fue dedicarse a la música. De hecho, Lucía se ha licenciado aunque, según ha relatado en varias entrevistas, por el momento descarta presentarse al MIR e iniciar una carrera profesional como médica. ·He terminado la carrera, pero no me hacía feliz. Ahora me levanto contenta, con ganas. La vida es una y hay que vivirla haciendo lo que te apasiona, respetando, con valores, pero con ilusión", compartió hace unos meses.

Considerada una de las influencers más destacadas de España, la artista y creadora de contenido ha estado participando en numerosos festivales por todo el país para presentar su primer álbum, "A lo callao", publicado el pasado mayo. La bilbaína también destaca por su compromiso con la visibilización del colectivo LGTBIQ+, habiendo participado recientemente como artista invitada en el Orgullo de Madrid, un evento que la marcó profundamente.

Por su parte, Kiko Rivera ha regresado al foco público tras un periodo de silencio público, justo después de reencontrarse Isa y Anabel Pantoja con motivo del nacimiento de Cairo. El DJ ha aprovechado el anuncio de "Divas" para lanzar un críptico mensaje en el que reflexiona sobre las compañías y el negocio musical. "Hay quienes confunden el interés con la amistad, y lo disfrazan bien. Te llaman brother, hermano, familia, pero se les olvida el parentesco cuando dejas de ser noticia. En este juego, muchos reparten abrazos con fecha de caducidad. Lo peor es que algunos no fingen por maldad, sino por costumbre. Es el idioma del gremio: todo aparentar, poco sentir. Te quieren cerca cuando les conviene, y lejos cuando estorbas", comenzó el hermano de Isa Pantoja en un texto publicado junto a varias fotografías con Lucía de la Puerta.