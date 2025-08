Susanna Griso interrumpe la emisión de Pasapalabra para hacer el anuncio más esperado por los espectadores desde hace un año

Durante dos programas, Nando Escribano jugó en Pasapalabra con el misterio de tener que revelar un mensaje muy importante a Roberto Leal. Y había dado una pista: el anuncio estaba relacionado con su jefa en Espejo Público, la presentadora Susanna Griso.

Al final, en el último programa, el periodista soltó el bombazo. Ocurrió antes de que Rosa y Manu se enfrentaran en el Rosco y justo en el momento de las despedidas. La gallega, de hecho, emocionó con sus palabras. "Me ha hecho muchísima ilusión compartir estos programas con vosotros, en cámara y fuera de cámara. Me he sentido muy a gusto, charlando con vosotros, compartiendo estos momentos que hemos podido compartir. Y a mi equipo: habéis estado genial, de verdad, para prueba los segundos que hemos conseguido. Yo creo que en todos fuimos por encima de 50. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo y por todo", pronunció.

Nando sacó su teléfono móvil y se acercó al micrófono. "Tengo un mensaje de voz", aseguró. Un mensaje de voz de Susanna Griso. Antes de darle al play, Roberto Leal afirmó que lleva cinco años en Pasapalabra y cinco años intentando convencer a Griso para que acuda como invitada.

El anuncio del bote

¿Qué tenía que decir la famosa presentadora? Algunos espectadores pensaron que a lo mejor era el día en el que se anunciaría que el bote del concurso, que ya se acerca a los 2 millones de euros, por fin iba a salir en los próximos días. Manu lleva más de un año en el concurso, desde que ganó Óscar Díaz, y Rosa lleva 178 programas. Ya hay muchas ganas de que el gran premio, que es ya el segundo más alto de la historia, salga.

Una gran sorpresa

Pero no... Por ahora, habrá que seguir esperando. Susanna Griso tenía que decir esto: "Querido Roberto, sé que llevas años persiguiéndome para que vaya a Pasapalabra. Has enviado multitud de seguidores sin demasiado éxito debo decir, pero Nando me tiene casi convencida. Igual la temporada que viene te sorprendo. Una abrazo enorme".

Manu y Rosa en Pasapalabra / Antena 3

Nuevos invitados

Este viernes llegaron a Pasapalabra cuatro nuevos invitados, tras la despedida el jueves a los anteriores: por un lado el matrimonio formado por Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra, y por otro, Silvia Jato y Javi Collado. El programa empezó con una situación surrealista: la confesión de un nuevo aspirante, Nacho, que se midió a Manu en la Silla Azul.

Este policía valenciano desveló su extraño y a la vez escalofriante gusto: conocer cementerios. Allí por donde va, tiene que entrar en sus camposantos.

Cristina Alvis, la azafata de Pasapalabra, fue la encargada de presentar al nuevo concursante. "Es de Valencia, policía y se llama Nacho", dijo. Ya con el aspirante en el plató, Alvis contó más cosas sobre él: “A Nacho le gusta mucho viajar, pero no solo eso. A cada lugar que viaja, le gusta conocer su cementerio. Pero coméntanos, Nacho, ¿a dónde llevaste a tu mujer en la primera cita?”.

Al cementerio del pueblo

Y Nacho contestó: “A ver, en la primera, primera, no. En la primera fuimos a tomar una copa. Pero en la segunda sí que es verdad que la llevé al cementerio de mi pueblo”. El público reaccionó con risas y la cara de Roberto Leal, el presentador, fue un poema. No se podía creer lo que estaba oyendo. Antes de que pudiese decir nada, el aspirante tomó la iniciativa: “Bueno, no se asustó del todo, porque después de varios años seguimos juntos”.

Manu vuelve a la Silla Azul

Pasapalabra sigue y sigue subiendo en audiencia, con un bote que ya acaricia los 2 millones de euros. Este viernes, Manu y Rosa jugaron por 1.940.000 euros. Manu lleva más de un año en el concurso y ya suma 308 programas, con un bote personal de 191.400 euros. Por su parte, Rosa lleva 178 tardes y 93.000 euros. Manu volverá el lunes a la Silla Azul, tras ganar Rosa el último Rosco.