Vuelco en Pasapalabra, Rosa se despide con enorme pena después de 178 programas: "Me he sentido muy a gusto"

Después de 178 programas, Rosa se ha despedido con gran pena en Pasapalabra. "Me ha hecho muchísima ilusión compartir estos programas con vosotros, en cámara y fuera de cámara. Me sentido muy a gusto", aseguró la concursante gallega y eterna rival de Manu, que es el aspirante más veterano del programa y el segundo más longevo desde su vuelta a Antena 3 hace cinco años.

Con sus palabras, Rosa pellizcó en el corazón a Juanjo Ballesta, Charo Reina, Roser Tapias y Javi Mora, los invitados de esta semana. Antes de enfrentarse al Rosco frente a Manu y como siempre hace cada tres tardes, cuando toca decir adiós a los jugadores famosos de cada equipo, la profesora de Lengua y Literatura se puso sentimental.

El adiós de Rosa

"Me ha hecho muchísima ilusión compartir estos programas con vosotros, en cámara y fuera de cámara. Me he sentido muy a gusto, charlando con vosotros, compartiendo estos momentos que hemos podido compartir. Y a mi equipo: habéis estado genial, de verdad, para prueba los segundos que hemos conseguido. Yo creo que en todos fuimos por encima de 50. Así que muchísimas gracias por vuestro trabajo y por todo", pronunció, dejando compungijos a la vez que enamorados a los invitados. Manu también tuvo palabras para ellos en forma de versos, como siempre hace desde hace más de un año.

Nuevos invitados

Este viernes llegaron a Pasapalabra cuatro nuevos invitados, tras la despedia el jueves a los anteriores: por un lado el matrimonio formado por Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra, y por otro, Silvia Jato y Javi Collado. El programa empezó con una situación surrealista: la confesión de un nuevo aspirante, Nacho, que se midió a Manu en la Silla Azul.

Manu se rinde ante Rosa tras convertirse en la ganadora de Pasapalabra en el rosco final: un bote de 1,9 millones de euros / Antena 3

Este policía valenciano desveló su extraño y a la vez escalofriante gusto: conocer cementerios. Allí por donde va, tiene que entrar en sus camposantos.

Cristina Alvis, la azafata de Pasapalabra, fue la encargada de presentar al nuevo concursante. "Es de Valencia, policía y se llama Nacho", dijo. Ya con el aspirante en el plató, Alvis contó más cosas sobre él: “A Nacho le gusta mucho viajar, pero no solo eso. A cada lugar que viaja, le gusta conocer su cementerio. Pero coméntanos, Nacho, ¿a dónde llevaste a tu mujer en la primera cita?”.

Al cementerio del pueblo

Y Nacho contestó: “A ver, en la primera, primera, no. En la primera fuimos a tomar una copa. Pero en la segunda sí que es verdad que la llevé al cementerio de mi pueblo”. El público reaccionó con risas y la cara de Roberto Leal, el presentador, fue un poema. No se podía creer lo que estaba oyendo. Antes de que pudiese decir nada, el aspirante tomó la iniciativa: “Bueno, no se asustó del todo, porque después de varios años seguimos juntos”.

Pasapalabra sigue y sigue subiendo en audiencia, con un bote que ya acaricia los 2 millones de euros. Este viernes, Manu y Rosa jugaron por 1.940.000 euros. Manu lleva más de un año en el concurso y ya suma 308 programas, con un bote personal de 191.400 euros. Por su parte, Rosa lleva 178 tardes y 93.000 euros. Manu volverá el lunes a la Silla Azul, tras ganar Rosa el último Rosco.