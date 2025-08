Alejandra Rubio, tajante sobre Terelu como abuela: “Me parece muy feo ese tema”

Entre chapuzones en Málaga, posados en bañador y titulares que arden en redes, Alejandra Rubio ha decidido dar un golpe en la mesa y zanjar, de una vez por todas, los rumores que salpican a su madre, Terelu Campos, especialmente en lo que respecta a su nuevo papel de abuela.

La joven colaboradora ha reaparecido en Vamos a ver y no ha dudado en defender con uñas y dientes a su madre, que recientemente protagonizó un reportaje fotográfico en bañador. Algunos usuarios señalaron posibles retoques, pero Alejandra lo tiene claro: “Yo la veo guapísima y no veo a una persona que no sea mi madre. Me parecen más exageradas las cosas que veo en Instagram que esto. Mi madre no se retoca en la vida real”, zanjó, visiblemente molesta con las críticas.

Vacaciones con sabor a paparazzi

Alejandra también ha comentado cómo está viviendo su primer verano como mamá, acompañada de su pareja Carlo Costanzia, su pequeño bebé y, por supuesto, su madre Terelu. Todo parecía idílico en la Costa del Sol, hasta que llegó la otra cara de la fama: la omnipresencia de la prensa.

"No he tenido ni un solo día de descanso", confesó. “He estado muy bien acompañada por todos vosotros. Para mí siempre es motivo de felicidad estar en Málaga, pero… ¿cuándo os vais de vacaciones?”, lanzó con un toque irónico y una sonrisa que no ocultaba del todo su cansancio.

"Para mí es una abuela perfecta"

Pero si algo ha hecho que Alejandra se ponga seria y baje el tono de humor ha sido hablar del papel de Terelu como abuela. Las comparaciones con otras abuelas famosas o incluso con María Teresa Campos —a quien muchos recuerdan como una abuela muy entregada— han molestado profundamente a Alejandra.

“Me parece tan feo ese tema... Entiendo que me tenéis que preguntar, pero ya hacer comparaciones... Mi madre no entra en eso ni va a entrar. Para mí es una abuela fantástica y no tengo ninguna queja. No quiero que sea ni mejor ni peor porque, para mí, es una abuela perfecta”, declaró, tajante.

Con estas palabras, Alejandra ha querido cerrar filas en torno a su madre en un momento en el que los focos no dejan de apuntar al clan Campos. Entre vacaciones interrumpidas, nuevos retos familiares y una maternidad en plena ebullición, queda claro que el verano de Alejandra está siendo de todo… menos tranquilo.