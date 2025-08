Ana Rosa Quintana rompe su silencio sobre el nuevo destino de Joaquín Prat: "Yo fui la primera que lo propuso"

Nuevo curso, nueva parrilla… y nuevos movimientos que no dejan indiferente a nadie. El salto de Joaquín Prat a las tardes de Telecinco ha sido una de las decisiones más comentadas del verano, y ahora Ana Rosa Quintana confirma lo que muchos intuían: ella ha estado detrás de todo.

“Yo fui la primera que propuse a Joaquín para las tardes”, ha confesado sin rodeos la presentadora y presidenta de Unicorn Content, la productora que copa cada vez más espacio en Mediaset. Su respaldo a Prat es total: “Es un gran comunicador y lo ha demostrado sobradamente”.

Fin de 'TardeAR' y comienzo de una nueva etapa

Con la despedida de 'TardeAR' tras dos temporadas, Telecinco ha decidido apostar por un nuevo formato producido por Unicorn. Aunque todavía se desconoce el título del programa o sus colaboradores, lo que sí es seguro es que Joaquín Prat será el nuevo rostro fuerte de las tardes.

La noticia llega tras su emotiva despedida de Patricia Pardo, su compañera de batallas televisivas durante 15 años, quien se quedará al frente de 'Vamos a ver' desde septiembre.

¿Todo bien entre Ana Rosa y Joaquín?

A pesar de las buenas palabras, no han faltado los rumores de distanciamiento entre Ana Rosa y Joaquín, especialmente tras unas declaraciones que él hizo meses atrás con cierto sabor amargo: “Me encantó cuando me dieron cuatro horas por la mañana y me jodió cuando me quitaron dos”, llegó a decir en El Televisero.

Un comentario que muchos interpretaron como una pullita velada hacia los movimientos internos de la cadena… y hacia Quintana, quien volvió a las mañanas dejando a Prat con horario recortado.

Pero Ana Rosa ha querido zanjar cualquier especulación y ha reafirmado su apoyo incondicional a su compañero y amigo: “Es uno de los grandes valores de la productora, si no el segundo mejor comunicador de este país”.

¿Un nuevo comienzo… o un cierre de etapa?

La relación profesional entre ambos ha sido siempre muy estrecha (no olvidemos que Ana Rosa es madrina del hijo de Joaquín), pero este giro televisivo plantea una pregunta inevitable: ¿fortalecerá este cambio su vínculo… o marcará una nueva distancia?

Mientras tanto, los espectadores tendrán que esperar a septiembre para descubrir el nuevo rostro de las tardes de Telecinco. Una apuesta fuerte que lleva el sello —una vez más— de Ana Rosa.