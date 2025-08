Isa Pantoja se sincera sobre si quiere ampliar la familia con Asraf Beno: "No pienso ahora en otro bebé, pero no lo descarto"

Isa Pantoja está atravesando uno de los momentos más dulces de su vida. La llegada del pequeño Cairo, su primer hijo en común con Asraf Beno, ha traído una ola de felicidad a su recién estrenada familia. Pero como era de esperar, sus seguidores —fieles a cada paso que da— ya se preguntan si la hija de Isabel Pantoja tiene intención de repetir experiencia… y ella no ha dudado en responder.

A través de su cuenta de Instagram, Isa ha sido clara: "No pienso ahora en otro bebé", confesó sin rodeos. Aunque acto seguido abrió la puerta a un posible futuro embarazo: "No lo descarto, aunque a mí me gustan más los niños", dejó caer.

¿Y si viniera una niña? Isa ya tiene una lista de nombres preparada: "Rania, Sofía, Flavia, Claudia o Génesis", reveló en uno de los trend más virales de TikTok. Así, entre biberones, noches en vela y nuevas rutinas, Isa ya fantasea con ampliar la familia algún día.

Una maternidad compartida con Asraf

Recordemos que la pareja se dio el "sí, quiero" en octubre de 2023, en una romántica ceremonia celebrada en la Hacienda de Al-Baraka (Sevilla), rodeados de amigos y familiares. Poco después, llegaba su mayor regalo: el pequeño Cairo, nacido el pasado 22 de junio.

Ambos padres han ido compartiendo cómo están viviendo esta nueva etapa. Asraf, emocionado, celebraba el primer mes de su hijo con globos y una tartita simbólica, mientras recordaba sus primeras escapadas con el bebé a Madrid: "Aunque no pueda soplar, lo va a celebrar", decía entre risas.

Las noches sin dormir y la 'crisis del lactante'

No todo ha sido fácil. Isa ha contado con naturalidad los desafíos de las primeras semanas, especialmente la llamada "crisis del lactante", ese momento en que el bebé parece no saciarse con el pecho o el biberón. Además, ha confesado que, aunque el pediatra le dio luz verde para viajar antes de las vacunas de los dos meses, prefiere esperar para sentirse más tranquila.

Pero a pesar del cansancio, Isa no puede ocultar su felicidad. Así lo expresó en sus primeras palabras tras el nacimiento de Cairo: "Acabas de llegar y ya te queremos con locura. Eres luz".

¿Habrá otro bebé en el futuro?

De momento, Isa Pantoja está centrada en disfrutar de su pequeño Cairo y en adaptarse a esta nueva rutina. Pero si algo ha dejado claro es que no cierra la puerta a aumentar la familia. Y con una lista tan bonita de nombres femeninos… ¡quién sabe si pronto habrá novedades!