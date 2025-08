El rosco de ‘Pasapalabra’, la última tendencia viral entre las despedidas de soltera

Si pensabas que ya lo habías visto todo en despedidas de soltera —desde disfraces imposibles hasta gincanas al límite—, espera a ver la última moda que arrasa en TikTok y en los stories de Instagram: el rosco de ‘Pasapalabra’ versión fiesta, protagonizado por la futura novia y sus amigas más gamberras.

Cada letra del abecedario se convierte en una excusa para recordar anécdotas, hacer bromas internas o incluso lanzar alguna que otra pullita cariñosa. Todo con risas aseguradas y más de un rubor. “Con la C, bebida favorita de la novia en las discotecas”. “Con la R, el nombre del ex al que juró no volver a escribir (y ya sabemos lo que pasó...)”.

¿Por qué se ha vuelto viral?

La tendencia ha explotado en TikTok y otras redes sociales, donde se comparten vídeos de este tipo de juegos adaptados a despedidas. Muchas organizadoras los preparan en cartulina, digital o incluso con pantalla y cronómetro. Algunas empresas especializadas ya han incorporado este formato en sus packs de despedidas, como parte del momento “juego de grupo” que no puede faltar en ninguna celebración.

¿Qué tiene de especial?

A diferencia de los típicos juegos de beber o retos con prendas, el rosco personalizado tiene un componente emocional: mezcla nostalgia, humor, confidencias y el factor sorpresa. Es ideal para romper el hielo, homenajear a la novia y recordar momentos míticos del grupo antes del gran día. Y, como plus, queda genial en vídeo para el álbum digital de la despedida.

Cómo prepararlo en casa

Solo necesitas una lista de 25 palabras relacionadas con la novia y sus historias, cada una con su definición tipo Pasapalabra. Puedes hacerlo en Canva, a mano o incluso con una app de trivial. El cronómetro, por supuesto, no puede faltar. Y si no acierta… ¡toca reto!