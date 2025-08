Terelu Campos justifica su posado en bikini "sin retoques" y se lía la mundial: "¿A quién quiere engañar?"

Terelu Campos vive una nueva luna de miel con Telecinco tras el final abrupto de Sálvame y los cambios en la cadena que terminaron con todo los rostros del programa saliendo por la puerta de atrás, a excepción de Las Campos y Jorge Javier Vázquez.

Ahora, la hija de María Teresa Campos afianza su regreso a la televisión como presentadora de 'Fiesta' en Telecinco, mostrándose ilusionada y radiante en su segunda semana al frente del magacín de fin de semana. La comunicadora afronta esta nueva etapa profesional con soltura debido a su experiencia.

Pese a su buen momento profesional, no se puede negar que la presentadora ha cedido en sus pretensiones de no mancharse muchos las manos y tuvo que irse dos veces a Honduras para ganarse la confianza definitiva de los responsables de la cadena. Su buen hacer en Supervivientes y su rápida vuelta tras una corta colaboración en TVE terminaron por convencer a los jefes de Mediaset, que le han premiado con el programa de Emma García durante el verano.

De lo que no escapa, es de la polémica. Su posado veraniego en bikini le ha traído unos cuantos quebraderos de cabeza últimamente. La presentadora ha querido contestar en su programa a las críticas y no ha dudado en responder a los que la acusan de haber permitido que retocasen sus fotos para la portada de la revista Lecturas. La colaboradora explicó que se retocó el color del abdomen para que fuese igual que piernas y brazos y se quitó alguna arruga del cuerpo, pero "nada más".

La presentadora dejó claro que no le habían retocado la cara. "He heredado la buena genética de mi madre", aseguró. Unas explicaciones no han convencido a gran parte del público que opinaba en redes que las fotos estaban, "retocadas no, retocadísimas". "Pero si está más joven que cuando era joven", opinaba un seguidor del programa. "¿A quién quiere engañar?", escribía otro.

Terelu Campos consolida su regreso televisivo / EUROPA PRESS

Cercana con su equipo

Al terminar su jornada laboral en el plató del programa, salió visiblemente feliz y relajada, reflejando el buen momento profesional que atraviesa y la gran acogida que está teniendo entre sus compañeros y la audiencia. Lejos de polémicas y enfados recientes, la presentadora se mostró especialmente cercana con el equipo y con los seguidores que la esperaban, consolidando la imagen de naturalidad y profesionalidad que la caracteriza.

Esta segunda semana como presentadora ha servido para que Terelu demuestre, una vez más, su capacidad para adaptarse a los nuevos retos televisivos. Con su simpatía habitual y un tono cercano, la hija de María Teresa Campos continúa cosechando elogios y demuestra que su presencia en las tardes del fin de semana aporta frescura y experiencia al programa.