Cayetano Rivera denuncia a los policías que le detuvieron y manda un mensaje de apoyo a las fuerzas de seguridad: "Lo seguiré haciendo"

Hace unas semanas, Cayetano Rivera fue protagonista de un sonado altercado con varios agentes de policía que terminó en su detención. Desde entonces, el torero ha anunciado su intención de emprender acciones legales contra los policías involucrados por lo que considera una detención ilegal. Este conflicto, sumado a una lesión sufrida en el campo durante un entrenamiento, ha provocado que el diestro permanezca de baja médica y se haya visto obligado a cancelar su presencia en importantes citas taurinas.

Justo después del incidente, el equipo de Europa Press pudo hablar con Cayetano, quien fue claro y firme en sus primeras declaraciones ante los medios: "No tengo nada que decir. Ya he hecho un comunicado y es lo único que voy a mostrar al respecto, ¿vale? Ahora y todos los días". El torero reiteraba de forma tajante que no tenía intención de aportar más detalles, insistiendo en mantener la discreción sobre el asunto.

A pesar de las tensiones derivadas del altercado, manifestó en su momento su apoyo a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado: "Y lo seguiré haciendo". Caminando con semblante serio y con un visible golpe en el pómulo, vestigio del enfrentamiento, el diestro evitó confirmar si ya había presentado la denuncia anunciada.

Con esta postura, Cayetano Rivera optó por el silencio y la prudencia, remitiendo cualquier información a su comunicado oficial y centrando su atención en su recuperación personal y profesional.