Compran su casa soñada con todos sus ahorros... y acaba okupada por una desconocida: “Me ha dado un ataque al corazón”

Rosa y Jesús soñaron con una jubilación junto al mar, con tardes de paseo por la playa, desayunos con vistas y la calma que tanto merecen después de una vida entera de esfuerzo. Pero en lugar de eso, hoy duermen con el alma en vilo. Su casa en primera línea de playa, por la que entregaron todos sus ahorros, lleva más de seis meses okupada por una inquilina que entró con engaños... y no tiene intención de marcharse.

“Intentamos negociar con ella, le rogamos… pero no hay forma. Está allí como una reina, mientras nosotros tenemos que seguir pagando todo”, confiesa Jesús, visiblemente abatido.

La historia la contó la propia Rosa, entre lágrimas, en La Mirada Crítica, el programa de Ana Terradillos. Relató cómo alquilaron su vivienda a una mujer que se presentó como buena, formal y hogareña. Lucía, la inquiokupa, entregó una nómina falsa, y tras dos meses dejó de pagar. Desde entonces, no abona ni un céntimo ni responde a las llamadas.

“Solo quiero mi casa. No le grito, no le insulto, solo suplico que se marche”

La historia golpea todavía más cuando Rosa detalla su estado de salud: cáncer de ovarios, movilidad reducida y un infarto reciente por el estrés. Ella misma explica que eligieron esa casa por su accesibilidad, pensando en su bienestar.

“Esta casa tiene muchas escaleras. Yo no puedo subirlas, me cortaron 27 ganglios… y he estado muy grave”, comparte Rosa.

La angustia la ha llevado incluso a ser ingresada en la UVI por el deterioro emocional: “He perdido la confianza en todo el mundo. Yo antes ayudaba a quien podía… y ahora solo tengo miedo”.

“Nos ha mentido desde el minuto uno”

Lucía pidió ampliar el contrato de alquiler de 4 a 6 meses. Rosa aceptó por pura empatía: “Me dio pena, parecía una mujer desamparada”. Pero detrás había una trampa. Una amiga de Rosa, psicóloga, advirtió: “No le alquiles, no os va a pagar nunca”.

Y así fue. Desde el segundo mes, ni rastro de dinero ni de intención de irse. Jesús ha ido a hablar con ella en persona. Nada. “No me abre la puerta. Me ignora. Pero eso sí… sigue viviendo como si la casa fuera suya”.

Lucía, por su parte, solo ha dicho que ya tiene fecha de desahucio, pero que la situación le “genera estrés” y que “tampoco le gusta estar así”. Mientras tanto, Rosa y Jesús siguen pagando el IBI, los suministros y los gastos de comunidad.

“Encima dice que no tiene para comer… pero bien que se lo lleva a la boca. Todo lo que dice es mentira”, afirma Rosa, rota de impotencia.

“No hay derecho a la propiedad. Nada más que digo eso”

Esta historia, por desgracia, no es un caso aislado. Pero en Rosa y Jesús duele más porque representan a tantas personas mayores, que después de una vida de sacrificios, terminan perdiendo su mayor logro: su hogar.

Jesús, firme pero dolido, lo resume en una frase que lo dice todo: “No hay derecho a la propiedad. Nada más que digo eso”.