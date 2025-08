Una conocida influencer rompe su silencio sobre su relación con Mario Casas: "Son unos sinvergüenzas"

Al margen del foco mediático y centrada en sus proyectos más personales en redes sociales donde acumula miles de seguidores, la influencer Lizz Emiliano no se perdió la noche solidaria de Infancia sin Fronteras en Marbella donde aportó su granito de arena por una buena causa. Ajena a los últimos rumores que han apuntado a una posible relación con el actor Mario Casas en el pasado, Lizz aclaraba que esa información es completamente falsa. "No, no. Cero. Nunca. Nunca he tenido una relación con Mario. Conozco a su hermana Sheila, que es maravillosa, la adoro. A su hermano Oscar, que es top" dejaba muy claro Lizz explicando cuál es su relación con la familia Casas.

Feliz por la pareja que forman Mario y Melyssa Pinto, Lizz solo tenía bonitas palabras para su compañera de profesión a la que no conoce en profundidad: "Melyssa, lo poco que conozco de ella, o lo que nos ha mostrado, es una niña dulce, es una niña cercana, es una niña real". EN cuanto al futuro de ambos, Lizz les desea lo mejor: "Me parece que es una tía increíble, de lo poco que conozco. Él también creo que es un tipo increíble, por la familia que conozco. Bueno, que sean felices, o sea, me encanta".

Gloria Camila

Como una de las íntimas amigas de Gloria Camila, Lizz sí que se pronunció por el reciente enfrentamiento que protagonizan su amiga y Tamara, la hermana de Michu tras el reciente fallecimiento de esta. "Por lo poquito que me han contado, son unos sinvergüenzas. ¿Cuánto lleva Michu enterrada, que en paz descanse? Sinvergüenza, desde aquí os lo digo, sinvergüenzas".