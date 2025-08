Momento polémico en First Dates tras la irrefrenable reacción de un comensal al ver a su cita: "Esperaba otro..."

Las cenas en First Dates, si por algo se caracterizan es por no dejar indiferente a nadie. Desde los comensales que, tras conocerse en la cita a ciegas, deciden dejarse llevar en uno de los reservados y dar rienda suelta a la pasión, a aquellos que no acaban de conectar y no muestran el más mínimo interés por su acompañante, cerrando la puerta a una segunda oportunidad de conocerse fuera de cámaras.

Easte ha sido el caso de Pilar y Miguel, una profesora y un funcionario al que su cita no pareció convencerle del todo, tal y como confesó en los totales. "Me parece guapa, pero no es mi estilo”, decía él quien además, pasaba de tener con Pilar un segundo encuentro, mientras que ella sí dejaba la opción de seguir conociéndose. "Esperaba otro aspecto físico", insistía el comensal para justificar el desplante a su cita.

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.