Nueva guerra abierta en el clan Campos tras las incendiarias declaraciones de Alejandra Rubio contra Carmen Borrego: "A Carmen le sobra todo el mundo"

Tras la reciente portada de Terelu Campos en la revista Lecturas, todas las miradas siguen puestas en la colaboradora. En medio de los rumores y comentarios sobre posibles retoques estéticos, Alejandra Rubio se ha mostrado clara al defender a su madre, tanto en sus últimas intervenciones públicas como en el programa 'Vamos a ver'.

La nieta de María Teresa Campos volvía a responder hoy a las insinuaciones sobre la imagen de su madre durante el posado. La joven expresó con total seguridad que veía a Terelu "muy guapa, como siempre" y restó importancia a las críticas: "No tengo nada que decir. Quien conoce a mi madre sabe que es mentira". La novia de Carlo Costanzia, que ya había salido en defensa de la presentadora hace unos días asegurando que "es la abuela perfecta", reafirma así su admiración y el apoyo incondicional a la presentadora.

En 'Vamos a ver', Alejandra también ha insistido en el cariño y respeto que le tiene a Terelu, destacando que la presentadora "nunca ha escondido nada sobre su cuerpo y está en un momento de su vida en el que lo que opinen los demás le afecta poco". Además, ha vuelto a zanjar la opción de participar en un posado junto a su madre: "No, muchas gracias", reiterando su deseo de mantenerse al margen de los reportajes familiares.

La hija de Terelu Campos, que se encuentra en una de las etapas más felices de su vida junto a su pareja y su primer hijo, concluye así una nueva polémica mediática con la misma naturalidad y firmeza que ya ha demostrado en anteriores ocasiones, haciendo gala de su sentido del humor y su prioridad absoluta por proteger y respaldar a su familia.

A colación de ese sonado posado de su madre la influencer no ha desaprovechado la ocasión de lanzar un dardo a su tía, Carmen Borrego. Aunque de momento no se ve haciendo un posado para una revista, no descarta que en un futuro pueda hacerlo y no le importaría protagonizar una portada en una revista de moda: "Nunca digas nunca, pero ahora no voy a hacer una portada diciendo "a Carmen Borrego le sobra todo el mundo" porque yo no soy así", ha añadido durante el directo.