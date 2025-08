La reconciliación de dos famosos que revoluciona el verano y dará que hablar: "Yo quiero paz, no guerra"

José Manuel Parada ha querido zanjar cualquier rumor sobre una posible enemistad con Bárbara Rey, asegurando que no tiene ningún problema con ella. El presentador ha explicado que entiende que la vedette esté dolida porque acudió a la boda de su hijo, pero afirma que su intención no fue herirla en absoluto: "Ella entiendo que está dolida porque yo fui a la boda de su hijo, pero muchas veces le he dicho, Bárbara, si tú te casas y me invitas, yo también voy a tu boda, pero no tengo ningún motivo para decirle a su hijo que no voy a su boda".

Parada detalla que fue el propio Ángel Cristo Jr. fue quien le llamó e invitó al enlace, y que consideró que debía asistir. "Me llamó, me invitó y yo creo que debería de ir, pero eso no significa que yo sea enemigo de Bárbara, es que a mí no me gusta tener enemigos, me gusta más tener amigos o por lo menos gente conocida. Hola y adiós se les dice a todo el mundo", comenta Parada con naturalidad.

Además, el presentador se ha referido a las declaraciones sobre el libro de la actriz, en el que él afirmaba que sólo decía "mentiras". Sobre esto, quita hierro al asunto, asegurando que todos, en algún momento, cuentan alguna mentirijilla, y que con los años es normal olvidar detalles o vivirlos de manera diferente. "Todos contamos alguna mentirijilla de vez en cuando y a lo mejor ya, mira, ya con los años los vamos olvidando de detalles, ¿no?, o los vivimos de otra manera, pero de verdad que yo quiero paz, no quiero guerra, porque ya tenemos una edad y tenemos que saber disfrutar de los años que nos quedan, que no son tantísimos, ya no tenemos 18 años", concluye, apostando por la tranquilidad y el entendimiento en esta etapa de la vida.