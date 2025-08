Catador de helados, probador de playas... Estos son los trabajos más “surrealistas” (y envidiables) del verano

Hay gente a la que le pagan por comerse un helado a la sombra o pasearse por la playa con cara de inspector vacacional. Esta es la lista de empleos más “random” del verano, donde ser socorrista o camarero ya no es lo más exótico de la temporada.

Porque, aunque para muchos julio y agosto significan sol, chiringuito y modo avión, para otros es la oportunidad de estrenar un curro con el que tus seguidores de Instagram te odiarán un poco más cada día.

1. Catador de helados: el trabajo más refrescante del mundo

Sí, hay personas cuya jornada laboral consiste literalmente en comerse polos, cucuruchos y tartas heladas mientras dicen cosas como “le falta cremosidad” o “la textura no me convence”. Varias marcas han lanzado convocatorias reales para buscar paladares expertos. Si siempre has sido la persona que se sabe los sabores de Ben & Jerry’s de memoria… este era tu momento.

2. Probador de playas: tu madre decía que ibas a acabar tirado en la arena… ¡Y acertó!

Otra joya de la lista. El empleo consiste en ir a playas espectaculares, poner nota a su limpieza, accesibilidad y encanto natural, y luego compartirlo con marcas, medios o apps de viajes. Vamos, como tus vacaciones de siempre, pero pagadas.

3. DJ de piscina: ritmo, mojitos y gafas de sol

Si eres de los que necesita una playlist para cada momento del día, este trabajo es para ti. Muchos hoteles y complejos de ocio contratan a DJs para animar el ambiente en sus piscinas. Música, bailes improvisados, gente feliz... y tú pinchando temas como si fueras el David Guetta del agua clorada.

4. Reportero de festivales: el influencer que todos queremos ser

Recorrer los mejores festivales del país, subir stories, entrevistar a artistas y bailar hasta las tantas… todo eso se puede convertir en tu empleo de verano. Marcas y plataformas buscan perfiles con carisma, buen ojo para el contenido y, si puede ser, un buen filtro de TikTok.

Pero no todo es postureo: los clásicos del verano también siguen al pie del cañón

Porque no todos pueden comerse un Magnum y cobrar por ello, también hay que hablar de los trabajos clásicos que mantienen vivo el verano:

Socorristas : los héroes sin capa (pero con silbato) que velan por nuestra seguridad mientras nosotros intentamos no perder la dignidad bajando por el tobogán.

: los héroes sin capa (pero con silbato) que velan por nuestra seguridad mientras nosotros intentamos no perder la dignidad bajando por el tobogán. Monitores de kayak, paddle surf y demás inventos : perfectos para los que tienen más energía que el sol de las 15:00 y saben sonreír incluso cuando alguien se cae por quinta vez.

: perfectos para los que tienen más energía que el sol de las 15:00 y saben sonreír incluso cuando alguien se cae por quinta vez. Cocteleros : los que saben mezclarlo todo, menos vacaciones.

: los que saben mezclarlo todo, menos vacaciones. Agentes de viaje: esos que te salvan de meter en Google “qué ver en Benidorm en 3 horas”.

El verano también se trabaja… pero con flow

Sea detrás de una barra, en la arena, con un mojito en mano o entre playlists playeras, lo cierto es que el verano es el mejor momento para probar trabajos diferentes, divertidos y llenos de historias que contar.