¿Te han robado el pasaporte y la documentación en el extranjero? Esto es lo que debes hacer

Estás disfrutando de tu escapada soñada, mojito en mano, fotos para Instagram… cuando de repente, ¡sorpresa! No encuentras tu pasaporte. Ni rastro. O peor: te han robado la cartera con toda la documentación. Tranquilo, no eres el primero (ni serás el último). Pero que no cunda el pánico. Aquí te contamos, lo que tienes que hacer si la mala suerte se cuela en tu maleta de mano.

1. Lo primero: denuncia al canto

Aunque suene a trámite de película, lo más importante es que vayas a la comisaría más cercana del país en el que estés. Tanto si lo has perdido como si te lo han robado, la denuncia es esencial para evitar que alguien se haga pasar por ti.

2. Siguiente parada: consulado o embajada española

Con la denuncia en mano, debes dirigirte al consulado o embajada española más cercana. Allí puedes solicitar un nuevo pasaporte o, si estás en una urgencia total (por ejemplo, si tu vuelo de vuelta es en menos de 48 horas), pedir un salvoconducto para regresar a casa. Este documento te permite volar de vuelta a España sin necesidad de pasaporte.

3. ¿Qué necesitas llevar?

Idealmente, un par de fotos tamaño carné, la denuncia y algún documento con tu foto que demuestre que tú eres tú (vale, una fotocopia del DNI, un carnet de estudiante, incluso una foto en el móvil puede ayudar). Si no tienes nada, toca tirar de plan B: que otro español que te conozca dé fe de que tú eres tú.

4. ¿Y si no hay embajada?

No todo está perdido. Puedes acudir a la embajada de otro país de la Unión Europea. Y si te piden pagar tasas para el nuevo documento, pero también te han robado el dinero, pueden contactar con un familiar para que las abone. En casos extremos, incluso te adelantan el dinero (aunque luego tendrás que devolverlo al Tesoro Público).

5. Consejo estrella:

Contrata un seguro de viaje. De verdad. No es postureo. Muchas compañías cubren los costes del nuevo pasaporte, robos, e incluso se encargan de gestionar todo por ti mientras tú te tomas un helado.

6. Bonus tip: repártelo todo

No metas toda la documentación, tarjetas y dinero en el mismo sitio. Divide y vencerás. Un poco en el bolso, otro en la riñonera, otro en la maleta del hotel… y revisa de vez en cuando que todo sigue en su sitio.

Así que ya sabes: si alguna vez te ves envuelta en esta pesadilla viajera, actúa con calma, toma nota de estos pasos y no dejes que un mal rato arruine tu viaje.