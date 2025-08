Luitingo estrena ilusión (y vacaciones de lujo) con una misteriosa chica en el Caribe

Después de su mediática ruptura con Jessica Bueno, el cantante sevillano vuelve a estar en el punto de mira… esta vez, por sus románticas vacaciones con una mujer de identidad desconocida. ¿Nueva novia a la vista?

El amor ha vuelto (o eso parece) a la vida de Luitingo. El exconcursante de GH VIP está disfrutando de unas vacaciones de película en Punta Cana, entre piscinas infinitas, cócteles tropicales y todo el sol del Caribe… pero lo que realmente ha encendido las alarmas no ha sido el paisaje, sino su misteriosa compañía femenina. Y es que, por primera vez desde su ruptura con Jessica Bueno, el cantante ha publicado un vídeo en el que aparece acaramelado con una mujer cuyo rostro aún no ha revelado. Solo vemos sus piernas, sus manos y un brindis que lo dice todo.

¿Nueva ilusión (muy bien acompañada) o simple escapada?

En el vídeo, Luitingo y la joven comparten un momento íntimo en la piscina, haciendo un corazón con las manos mientras suena de fondo August, de Taylor Swift. Todo muy romántico. Todo muy “estamos juntos pero no lo vamos a confirmar (todavía)”. Lo cierto es que el cantante ha evitado enseñar la cara de su acompañante, lo que no ha hecho más que alimentar los rumores.

Según desveló Leticia Requejo en TardeAR, la chica sería gaditana, trabaja en Madrid como recepcionista en una clínica capilar y ya habría conocido a los padres del cantante. ¿Amor serio en puerta? Las pistas apuntan a que sí.

El dardo de Luitingo a sus críticos: “Yo me pongo púo en el buffet”

Desde su separación de Jessica Bueno, Luitingo ha recibido críticas de quienes no le perdonan que terminara una relación que nació bajo el foco mediático. Algunos lo acusan de aprovecharse de la fama de su ex para lanzar su carrera musical. Él, sin embargo, ha contestado a su manera, entre indirectas y platos del buffet del hotel: “Mientras la envidia resalta sin límites, yo me pongo púo en el buffet libre del hotel”, escribió en una de sus stories.

Y añadió: “Quien tenga pena que rabie, pá cuando yo la he tenío y no le ha importao a nadie…”

Jessica, a Supervivientes All Stars; él, a un romance tropical

Mientras Jessica Bueno se prepara para su regreso a televisión, Luitingo parece estar rehaciendo su vida sentimental sin mirar atrás. Aunque no ha confirmado oficialmente su nueva relación, las imágenes en redes sociales hablan por sí solas. Ya sea un romance fugaz o algo más profundo, lo cierto es que el cantante ha vuelto a sonreír. Y a broncearse, claro.