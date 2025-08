Tras su marcha de Pasapalabra, Roberto Leal confiesa la traumática experiencia de presentar el programa: "Yo lo odio, prefiero torturar"

Roberto Leal ha tenido la oportunidad de compartir plató esta semana nada y más y nada menos que con Silvia Jato, quien fuera presentadora del programa en los 2000 y quien se ponía a prueba, esta vez, del lado de los concursantes.

Así, ambos presentadores han tenido ocasión de compartir, además de plató, unas cuantas anécdotas de lo que supone estar al frente del famoso concurso.

Entre esas batallitas, destaca la idea que todo el mundo tiene acerca de los presentadores de Pasapalabra. Un prejuicio que ya vivió Silvia y que parece que también le está sucediendo a Roberto Leal. "Te he visto muy bien como concursante, se te dan muy bien los concursos", dijo el presentador. "Yo lo odio, prefiero torturar", respondió entre risas Jato. En ese momento, el andaluz aprovechó para hacer una curiosa pregunta a la presentadora.

"¿A ti no te pasaba en tu época, cuando te hacían entrevistas, cuando presentabas el programa, que te hacían roscos constantemente?", preguntó Roberto Leal, que obtuvo por respuesta un "total" de la presentadora. "Allá donde voy me lo hacen y me ponen en un brete...", añadió el presentador, quien no dudo en reconocer que supone un aprieto para él.

Roberto Leal pierde la paciencia con Manu y Rosa en La Pista por una canción inolvidable. 😂😂#Pasapalabra

https://t.co/sx57WlYKsm — Pasapalabra (@PasapalabraA3) August 5, 2025

Evolución e historia de Pasapalabra

Pasapalabra apareció por primera vez en la televisión española en el año 2000. Desde entonces, ha sufrido varias adaptaciones que han mantenido su atractivo. El concurso está diseñado para poner a prueba la rapidez mental y el conocimiento de los participantes, quienes deben responder a una serie de preguntas en un periodo limitado para ganar puntos.

A lo largo de su trayectoria, el programa ha cambiado de emisora, pero su esencia se ha mantenido. Esta consistencia en su formato ha sido esencial para conservar la fidelidad de su público, que sigue el programa con pasión.

La mecánica del juego

El formato de Pasapalabra es simple pero efectivo. Los concursantes participan en varias pruebas para acumular segundos que utilizarán en la ronda final llamada "El Rosco". Esta fase es la más representativa y desafiante, ya que los participantes deben completar un rosco alfabético contestando correctamente preguntas que inician con cada letra del abecedario.