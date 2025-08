Raúl Castillo, íntimo amigo de Ana Obregón, se declara a la pequeña Ana Sandra: "Es maravillosa, guapísima, divertida..."

Sin lugar a dudas este verano está siendo especialmente feliz para Ana Obregón que está disfrutando de estos meses completamente volcada en el cuidado de su hija Ana Sandra de la que está completamente enamorada. Al igual que ella, también el círculo más cercano de la actriz están disfrutando de los primeros logros de la pequeña a la que sienten como un miembro más de la familia. En esta ocasión era el íntimo amigo de Ana, Raúl Castillo, el que solo tenía palabras de cariño hacia la pequeña durante su participación en la gala solidaria de la asociación Infancia sin Fronteras que tuvo lugar en Marbella.

"Mi sobrina. Yo me la como. Preciosa. Es la niña más bonita del mundo. A mí se me cae la baba. Cuando estoy con ella, de verdad, es incomparable como me siento" reconocía Ra ante las cámaras de Europa Press. "Es una niña muy especial. Es maravillosa, es guapísima, divertida, con mucha vida, con mucha felicidad, con mucho amor" añadía reconociendo que el entorno más cercano de Ana está encantada con la pequeña.

Felices por Ana Obregón y el momento que está viviendo gracias a la 'luz' que le ha traído a su vida la llegada de Ana Sandra, Ra aseguraba que la pequeña ha sido una gran alegría para todos, no solo para la actriz: "Anita nos ha traído a todos, principalmente a ella, mucha felicidad, mucha alegría y mucha ilusión, mucha ilusión. Y es lo mejor que ha pasado en los últimos años, sin lugar a dudas, porque es un regalo de la vida".

Vida y trayectoria

Hija de Antonio García Fernández (18 de febrero de 1926-16 de septiembre de 2022)7 y Ana María Obregón Navarro (8 de junio de 1931-21 de mayo de 2021),8 de pequeña estudió ballet clásico y piano. Años más tarde afirma que se licenció en Ciencias Biológicas por la Universidad Complutense de Madrid, aunque en diversas polémicas sobre el tema al respecto de dicho título, nunca lo mostró del todo, solo fragmentos de certificados, así que se desconoce si realmente terminó la licenciatura.

Debutó en el cine en 1979 y mantuvo una incipiente trayectoria filmográfica con varias películas de mediana resonancia a nivel nacional, por lo general de destape o acción rodadas en su mayor parte en España y algunas en otros países como Francia, Estados Unidos e Italia. Entre ellas destacan Tres mujeres de hoy (con Norma Duval) y Bolero (1984),10 con Bo Derek, Andrea Occhipinti, George Kennedy y Mirta Miller. Esta comedia erótica dirigida por John Derek fue estrenada en más de 1000 salas en Estados Unidos, alcanzando el n.º 3 de la taquilla.

Tras actuar en diversas películas decidió continuar su carrera artística en Estados Unidos, donde realizó una intervención en un doble capítulo de la serie estadounidense El Equipo A, en 1985. Durante su estancia en América sufrió un robo en su casa y fue alojada temporalmente en la vivienda de su amigo Julio Iglesias. Regresó a España y participó en la comedia La vida alegre (1987) de Fernando Colomo. Años después intervendría en La mirada del otro de Vicente Aranda.