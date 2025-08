Rosa, al borde del llanto, en su despedida de Pasapalabra: "Gracias por todo el cariño que he sentido"

Rosa se puso sentimental este miércoles en su despedida de Pasapalabra, después de pasar por la Silla Azul y cumplir 180 programas con un bote en juego de 1.954.000 euros. La gallega, eterna rival del madrileño Manu, pronunció unas emotivas palabras de adiós que emocionaron a los cuatro últimos invitados: la pareja formada por Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra, el actor Javi Collado y la periodista Silvia Jato, que fue la primera presentadora que tuvo el concurso hace nada menos que 25 años justamente en Antena 3.

"Han sido programas eléctricos, electrizantes, todo", empezó diciendo Rosa antes de llegar al Rosco y después de enfrentarse en la Silla Azul a Óscar, un monitor de natación de Valladolid. "Ha sido muy divertido compartir estos programas con vosotros", continuó, refiriéndose a los cuatro famosos, que tras tres tardes en el programa hoy ya no seguirán. Será el turno de nuevos rostros en Pasapalabra.

Abrazos que "llenan el corazón"

La gallega tuvo unas palabras especiales para su equipo, el formado por Juan Ramón Lucas y Sandra Ibarra. "A mi equipo muchísimas gracias por cómo habéis jugado, por todo el cariño que he sentido ahí entre los dos, por toda la serenidad, que es una cosa que me encanta. Quiero decir que me han dado unos abrazos antes... De estos que te llenan el corazón. Muchas gracias por todo”, aseguró.

Un poema de Manu

Justo antes fue el turno de Manu, que como siempre hace desde hace 310 programas entonó un poema, jugando con los nombres y apellidos de los invitados. “Quería despedirme de los invitados, porque se merecen un Ramón de flores, como Juan. Sandra que lo ha hecho todo muy bien e Iba-rrápido en las pruebas. Javi que me has dejado Collado en tus manos y a Silvia que Jató las cosas para que este programa siga hoy en día", recitó.

Rosa y Manu / Antena 3

Y Manu una vez más se coronó. "Lleva 310 programas haciendo eso, ¿eh? El Rosco es difícil, pero esto también", afirmó Roberto Leal, rindiéndose al talento y la inteligencia del madrileño, que ya es el segundo concursante más veterano de la historia de Pasapalabra desde su vuelta a Antena 3.

Vacaciones en Pasapalabra

Los programas que se emiten estos días están grabados, pues tanto Manu y Rosa como todo el equipo del concurso están de vacaciones. Lo anunció el propio Roberto Leal a finales del mes de julio a través de sus redes sociales, mediante un divertido vídeo de despedida, cantando y bailando. Con una canción compuesta para la ocasión, todos los trabajadores Pasapalabra dicen (y cantan) "adió, adió, adió", como reza el estribillo.

¿Qué pasará a partir de hoy con Pasapalabra? ¿Se seguirá emitiendo? Roberto Leal responde: "Pasapalabra SIGUE todo el verano". Y lo mismo cuenta la canción, que dice así: "Por fin ha llegado el día. Qué largo es julio, cojones. Por fin podemos contarlo, hoy empiezan las vacaciones. Antes de que alguien pregunte, solo el equipo nos vamos, que Pasapalabra sigue de lunes a viernes todo el verano...".