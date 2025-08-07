Los 5 aeropuertos que pueden arruinarte las vacaciones (antes de despegar)

Si estás preparando tu escapada de verano con ilusión y muchas ganas de desconectar, cuidado… hay aeropuertos que se han ganado a pulso la fama de "rompeplanes" y podrían convertir tu viaje soñado en una pesadilla de terminal.

Y no, no hablamos de aeropuertos remotos. Hablamos de los grandes, los famosos, los que todos creemos que están preparados para todo... pero que, en realidad, son el escenario perfecto para vivir un drama en la puerta de embarque.

España también tiene sus villanos del verano

Este año, la pista no está despejada para todos. Según AirHelp, más de cinco millones de vuelos desde aeropuertos españoles salieron con retraso solo en el primer cuatrimestre de 2025. Entre los peores parados, encontramos auténticos clásicos del turismo:

Gran Canaria encabeza la lista: 3 de cada 10 vuelos despegan tarde.

encabeza la lista: Le siguen Málaga con un 27,5 % de retrasos, y Tenerife Sur y Alicante, ambos con un 27 %.

Sí, justo esos aeropuertos desde donde pensabas volar directa y cómodamente al paraíso. Y es que el sol no siempre brilla en las pistas de despegue...

Europa, ni te cuento

Si pensabas que el problema era local, agárrate: el aeropuerto de Bruselas llegó a tener un 72 % de vuelos retrasados entre el 1 y el 10 de julio de 2024.

Le siguen otras joyitas como:

Frankfurt (Alemania): 68 % de retrasos

Eindhoven (Países Bajos): 67 %

Luton y Gatwick (Reino Unido): más del 59 %

Así que si pensabas hacer escala en alguna de estas ciudades, puede que quieras replanteártelo… o llevarte un libro bien largo.

El dato que te deja sin aire: Toronto, campeón mundial del caos

Un estudio global de FlightAware dejó claro que el problema no es solo europeo. El aeropuerto de Toronto (Canadá) lideró el ranking mundial de retrasos en pleno verano 2024, con un 52,5 % de vuelos demorados. Le siguen otra vez Frankfurt, París Charles de Gaulle y Schiphol en Ámsterdam. Vaya, que si el viaje empieza allí… lo que empieza mal, ya sabes.

¿Y si no es culpa del aeropuerto?

Que nadie se ofenda. Muchas veces los retrasos se deben a huelgas, tormentas, fenómenos extremos o problemas con las aerolíneas.

La moraleja del verano:

Si no quieres empezar tus vacaciones con un grito de "¡¿pero esto es normal?!", consulta antes las estadísticas.Porque sí, la playa te espera, pero puede que te haga esperar... desde la terminal 1.