Álvaro García, así es el gran apoyo de Gloria Camila en uno de sus veranos más complicados

Intentando mantenerse al margen del gran revuelo familiar que protagonizan desde el triste fallecimiento de la que fuera su cuñada Michu, Gloria Camila está demostrando que para ella lo más importante es su familia y es que la joven está disfrutando de la mayor parte de sus vacaciones en Costa Ballena donde comparte gran parte de su día a día con familia y amigos.

En esta ocasión, Gloria demostraba que su pareja, Álvaro García, ya forma parte de su círculo más cercano compartiendo con ella este complicado momento familiar por el que están pasando debido a la lucha por custodia de la pequeña Rocío a la que están acompañando en este duro trance tras la pérdida de su madre. Sin querer revelar ningún detalle sobre cuales son sus planes para los próximos días de vacaciones, Gloria prefería dejar en el aire si tendrá que volver a Madrid para cumplir con sus compromisos profesionales.

Aunque la joven ya había comentado públicamente que su nueva historia de amor iba consolidándose poco a poco y sin prisa, este verano está siendo una gran prueba de fuego para la pareja que parece haber encajado a la perfección. Manteniéndose en un discreto segundo plano en todo momento, Álvaró está acompañando a Gloria y al resto de su familia cada día demostrando que esta historia de amor marcha 'viento en popa'.