Ana Peleteiro se sincera sobre la pérdida de su bebé: “Fue un duelo horrible, pero no me siento culpable”

Ana Peleteiro, campeona de triple salto y una de las atletas más queridas del panorama nacional, ha abierto su corazón como nunca. Con la entereza que la define, ha compartido con sus seguidores el dolor más íntimo y desgarrador de su vida: la pérdida de su segundo bebé.

Un silencio necesario... y una voz valiente

Hace unas semanas, Ana y su pareja, el también atleta Benjamin Compaoré, anunciaban que su embarazo se había interrumpido en la semana 9+4. La noticia sacudió al mundo del deporte y emocionó profundamente a sus seguidores, que siempre han admirado la naturalidad con la que la gallega habla de todo, sin filtros ni poses.

Pero ha sido ahora, tras días de recogimiento, cuando Ana ha encontrado la fuerza para contarlo todo. Lo ha hecho en un vídeo de 16 minutos publicado en sus redes sociales, en el que relata cada paso del proceso con una mezcla de ternura, crudeza y mucha humanidad. “Mi intención es acompañar a otras mujeres que estén atravesando un proceso de duelo similar”, comienza diciendo, dejando claro que su testimonio no es solo por ella, sino por tantas otras que también sufren en silencio.

“No me habría enterado hasta la semana 12 si no voy a esa consulta”

Gracias a su riguroso seguimiento médico, Ana supo pronto que el corazón del bebé había dejado de latir. Fue su ginecóloga quien, con delicadeza, le confirmó lo que ya intuía por pequeños cambios en su cuerpo: el café volvía a apetecerle, el zumo ya no... y una migraña extraña lo terminó de alertar todo. “Me quedé en shock. No lloré. Simplemente, no podía creerlo”, recuerda.

El adiós más íntimo: “Fue duro, pero sanador”

Ana decidió vivir el proceso en casa, con medicación, lejos del frío quirófano. Sabía que sería duro, pero también sentía que necesitaba despedirse de su bebé en su propio espacio, a su manera. “A las 10 de la noche expulsé la placenta. Pensaba que era el bebé y ahí hice mi duelo”, cuenta con una serenidad que conmueve.

Horas después, con contracciones y mucho dolor físico y emocional, expulsó al bebé y lo enterraron en un acto íntimo junto a sus padres. Un gesto de amor que la ayudó a cerrar el círculo.“Fue un duelo horrible, pero a la vez sanador”, confesó.

Terapia, amor y apoyo: así está sanando Ana

En todo momento, Ana ha estado acompañada: por su terapeuta, su familia y su entorno cercano. No ha dejado espacio a la culpa. Al contrario: reivindica su cuerpo, su decisión y su proceso. “Mi cuerpo actuó bien. Mi bebé no venía sano. Todo pasa por algo”, afirma con una entereza admirable.

También ha querido agradecer públicamente a su ginecóloga, a quien describe como un pilar fundamental en todo el proceso.

Ana, más humana que nunca: “Estoy bien. Estoy sana”

Con su testimonio, Ana Peleteiro no solo visibiliza una realidad muchas veces silenciada, sino que demuestra que la vulnerabilidad no está reñida con la fortaleza. Que se puede caer… y volver a levantarse. Que se puede perder… y seguir amando.

Su relato no busca compasión, sino comprensión. Porque hablar del dolor también es una forma de sanar. Y Ana, una vez más, nos da una lección de vida fuera de las pistas.