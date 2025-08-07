Regreso inesperado
Anne Igartiburu releva a Ramón García en un concurso histórico que vuelve a televisión 34 años después
ETB2 resucita 'Tal para cual', el formato de parejas que también presentó Anabel Alonso en Antena 3.
Carlos Merenciano
Anne Igartiburu regresa a la televisión autonómica vasca con un nuevo proyecto bajo el brazo. La presentadora se pone al frente de ‘Tal para cual’, un histórico concurso de ETB2 que regresa a la pequeña pantalla más de tres décadas después de su estreno original. El canal autonómico ha abierto el casting con una promoción en la que Igartiburu invita a las parejas a poner a prueba cuánto saben el uno del otro.
"¿Conoces de verdad a tu pareja? ¿Sabes lo que le gusta o lo que no soporta? ¿Ese plato que le encanta o el equipo por el que lo da todo? (...) Complicidad, risas y preguntas que os pondrán a prueba en ‘Tal para cual’. Espero conoceros y que vosotros también os conozcáis muy bien", dice Anne en el vídeo promocional que ya emite la cadena.
La nueva etapa de ‘Tal para cual’ supone la recuperación de un formato nacido en ETB2 en el año 1991, entonces presentado por Ramón García. El programa enfrentaba a parejas reales que debían demostrar cuánto se conocían a través de divertidas pruebas y preguntas sobre sus hábitos, manías y gustos personales. El éxito del formato fue tal que, años más tarde, dio el salto a una cadena nacional.
En 2006, Antena 3 apostó por una versión renovada del programa con Anabel Alonso como presentadora. Sin embargo, su recorrido fue más breve: apenas cuatro meses en la parrilla vespertina antes de ser reemplazado por una oferta de cine.
Ahora, con Anne Igartiburu al frente, ‘Tal para cual’ intentará conquistar a una nueva generación de espectadores desde ETB2. Aún no se ha confirmado su fecha de estreno, pero el canal ya ha iniciado la fase de selección de parejas.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Espectacular accidente en la playa de Arnao: un ciclista de 38 años cae por la ladera y acaba en la arena
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta