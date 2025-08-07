Arranca una piedra del Acueducto a modo de “protesta” y acaba denunciado por el Ayuntamiento de Segovia

Un vecino de Segovia ha protagonizado el drama patrimonial del verano tras intentar subastar una piedra de 17,3 kilos que, según él, pertenecía al mismísimo Acueducto romano de la ciudad. Lo presentó como una “protesta simbólica” contra el abandono del monumento… pero lo que ha acabado despertando no ha sido conciencia social, sino una denuncia en la Fiscalía por posible delito contra el patrimonio histórico.

“Una oportunidad única”: la subasta más polémica del año

El anuncio apareció en redes sociales y no tardó en hacerse viral. El protagonista ofrecía la piedra como un objeto “auténtico del Acueducto de Segovia”, con un precio de salida de 1.000 euros y una promesa muy generosa: donar el dinero a la causa solidaria que eligiera el comprador. Una especie de subasta-por-la-patria. Pero el Ayuntamiento no tardó en tirar del hilo… y lo que descubrió ha dejado a todos con la boca abierta. “La piedra no se ha caído del monumento. Ha sido arrancada”, declaró tajante Alejandro González Salamanca, concejal de Urbanismo y Patrimonio.

De protesta a proceso judicial (pasando por el museo)

Tras la denuncia del consistorio, la piedra fue devuelta rápidamente. Ahora está en manos del Museo Provincial de Segovia, que estudia su futura reposición. El protagonista del suceso, muy activo en redes sociales y conocido por su defensa del Acueducto, se defendió asegurando que la piedra estaba suelta y en una zona degradada, cerca de la plaza de Avendaño, donde el monumento entra en terreno privado.

Pero los técnicos municipales lo han desmentido categóricamente: la piedra estaba perfectamente documentada y fue retirada de forma intencionada. “Si realmente quería ayudar, lo lógico habría sido comunicarlo a las autoridades, no montar una subasta online”, han señalado desde el Ayuntamiento.

Patrimonio no se toca (ni se vende)

El Acueducto de Segovia es uno de los mayores tesoros romanos de España, con casi 1.900 años de historia y protegido por ley. Cualquier alteración —por pequeña que parezca— puede constituir un delito. Y aunque el autor del gesto asegura que su única intención era denunciar la dejadez que sufre el monumento, la Fiscalía ya estudia si se enfrentará a consecuencias legales más graves.

¿Protesta artística o crimen patrimonial?

Las redes se han encendido: unos lo ven como un gesto valiente de denuncia ciudadana, otros como una imprudencia monumental (literalmente). Lo cierto es que, con piedra o sin ella, el escándalo está servido. Y el mensaje, quizá, también: el patrimonio se protege… no se subasta.