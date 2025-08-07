Carlo Costanzia y su último encontronazo con la prensa: "Tened cuidado porque ponéis en riesgo la vida de los demás"
"Pararse ahí en medio de la carretera, todas las infracciones..."
Disfrutando de las vacaciones de verano, Carlo Costanzia aprovecha los días de descanso para volver a subirse a un avión y vivir una nueva escapada. Esta vez, acompañado por su pareja, Alejandra, y su hijo, el italiano fue visto en el aeropuerto de Madrid, maletas en mano y dispuesto a dejar atrás el ajetreo de la ciudad para desconectar y recargar energías.
Durante su paso por el aeropuerto, Carlo se mostró discreto ante las preguntas del equipo de Europa Press. Al ser consultado sobre las recientes fotografías de Alessandro Lequio en bañador, el actor prefirió guardar silencio y zanjó el tema con una sonrisa: "Ah, es que yo no sé de estas cosas". Igualmente, optó por no comentar nada respecto a su madre, Mar Flores, y evitó revelar el destino escogido para sus vacaciones familiares.
Eso sí, no dudó en lanzar una advertencia a los reporteros presentes: "Oye, tenéis que tener cuidado con los coches, ¿eh? Pararse ahí en medio de la carretera, todas las infracciones... Tened cuidado porque ponéis en riesgo la vida de los demás". Unas contundentes palabras que dejan clara su postura de seguir manteniendo su privacidad, lejos del foco mediático, para centrase en el bien de su familia.
