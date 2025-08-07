Emilio Montes, el cura más viral del momento alza la voz por los temporeros: “Si el jornal son ocho horas, son ocho, no 12”

Se llama Emilio Montes, es párroco de Valdepeñas, y ha revolucionado las redes sociales con una homilía tan clara como valiente: defender a los trabajadores del campo que sufren abusos laborales. Su discurso del domingo no fue una misa más… fue un grito de justicia que ha resonado en toda España.

“No me aprovecharé de ti, ni siquiera en las horas”

En plena cuenta atrás para la vendimia, el padre Emilio no se anduvo con rodeos: “Si el jornal son ocho horas, son ocho, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extra”.

Con esta frase directa, el cura dejó claro que la fe no está reñida con la denuncia social, y que la dignidad humana empieza por el respeto al trabajo ajeno.

Ni Hilton ni chamizo: viviendas dignas para todos

Pero el párroco no se quedó ahí. Durante su discurso, puso sobre la mesa tres principios que, según él, deberían guiar el trato a los temporeros: salarios justos, viviendas dignas y derechos laborales garantizados. “Si tengo que darte vivienda, te la daré en un sitio donde yo también pueda vivir. No digo el Hotel Hilton, pero tampoco un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos”.

Una frase que ha conmovido a muchos y que, sin duda, humaniza una realidad que demasiadas veces se esconde entre viñas y olivos.

“Se te tenía que caer la cara de vergüenza”

Con su tono firme, pero sin perder el respeto, el cura lanzó una advertencia a quienes conocen —y permiten— estos abusos: “Se te tenía que caer la cara de vergüenza. Nadie debe aprovecharse del débil, y esto debemos tenerlo claro, no solo por ser cristianos, sino por dignidad”.

La denuncia ha sido tan potente que incluso quienes no pisan una iglesia desde Navidad han aplaudido sus palabras, convirtiéndolo en el cura más viral del verano. Porque sí, cuando alguien dice lo que muchos piensan, el púlpito se convierte en altavoz.

Fe, justicia y redes sociales: así es el fenómeno Emilio Montes

Mientras algunos aún se preguntan si los curas deben opinar de “estas cosas”, Emilio Montes lo tiene claro: la verdadera fe se demuestra defendiendo al que no puede defenderse.