Emilio Montes, el cura más viral del momento alza la voz por los temporeros: “Si el jornal son ocho horas, son ocho, no 12”
El padre Emilio Montes sacude las redes con una homilía valiente en defensa de los temporeros
Se llama Emilio Montes, es párroco de Valdepeñas, y ha revolucionado las redes sociales con una homilía tan clara como valiente: defender a los trabajadores del campo que sufren abusos laborales. Su discurso del domingo no fue una misa más… fue un grito de justicia que ha resonado en toda España.
“No me aprovecharé de ti, ni siquiera en las horas”
En plena cuenta atrás para la vendimia, el padre Emilio no se anduvo con rodeos: “Si el jornal son ocho horas, son ocho, no son 12. Y si son 12, se pagan las horas extra”.
Con esta frase directa, el cura dejó claro que la fe no está reñida con la denuncia social, y que la dignidad humana empieza por el respeto al trabajo ajeno.
Ni Hilton ni chamizo: viviendas dignas para todos
Pero el párroco no se quedó ahí. Durante su discurso, puso sobre la mesa tres principios que, según él, deberían guiar el trato a los temporeros: salarios justos, viviendas dignas y derechos laborales garantizados. “Si tengo que darte vivienda, te la daré en un sitio donde yo también pueda vivir. No digo el Hotel Hilton, pero tampoco un sitio donde no viviría ni yo ni mis hijos”.
Una frase que ha conmovido a muchos y que, sin duda, humaniza una realidad que demasiadas veces se esconde entre viñas y olivos.
“Se te tenía que caer la cara de vergüenza”
Con su tono firme, pero sin perder el respeto, el cura lanzó una advertencia a quienes conocen —y permiten— estos abusos: “Se te tenía que caer la cara de vergüenza. Nadie debe aprovecharse del débil, y esto debemos tenerlo claro, no solo por ser cristianos, sino por dignidad”.
La denuncia ha sido tan potente que incluso quienes no pisan una iglesia desde Navidad han aplaudido sus palabras, convirtiéndolo en el cura más viral del verano. Porque sí, cuando alguien dice lo que muchos piensan, el púlpito se convierte en altavoz.
Fe, justicia y redes sociales: así es el fenómeno Emilio Montes
Mientras algunos aún se preguntan si los curas deben opinar de “estas cosas”, Emilio Montes lo tiene claro: la verdadera fe se demuestra defendiendo al que no puede defenderse.
- Atención conductores: Oviedo prohibirá el paso al centro desde enero a los coches que no lleven la pegatina ambiental
- Gijón pide llevar atados a los perros en parques ante la preocupante disminución de pájaros y así reaccionan los dueños de mascotas
- El drama de los jóvenes empresarios que compraron un histórico merendero en Parres y que siguen esperando por un permiso para abrir: 'Estamos pagando hipoteca y autónomos sin trabajar
- Susto nocturno en Luanco por un coche que acaba empotrado contra un árbol: una conductora novel intenta evitar un control policial
- Los socorristas de Los Quebrantos inutilizan las duchas como medida de protesta
- Oviedo multará con 200 euros a los vehículos que entren en el centro de la ciudad sin pegatina ambiental (y calcula recaudar casi 370.000 euros hasta 2028)
- EN DIRECTO: Final del partido, el Real Oviedo pierde ante el Dépor en Ribadeo
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos