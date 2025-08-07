Escándalo en First Dates tras la sucedido entre dos solteros en la "sala de intimidad total": "No me pasaba desde hace tiempo"

En First Dates tanto Carlos Sobera como los camareros del programa están acostumbrados a ver casi de todo. Desde plantones de última hora por encontrarse con un soltero inesperado a flechazos instantáneos que acaban la cita con la intención de repetir.

Ese parece haber sido el caso de Rebeca y Lolo. Dos solteros que no pudieron reprimir sus ganas y lo dieron todo en la conocida como "sala de intimidad total". Un reservado donde las parejas comparten un momento a solas, sin el resto de solteros y figurantes que hay en el restaurante.

Ha sido entonces cuando los solteros decidieron sacar un par de pergaminos para jugar y les tocó “dale a tu cita un beso robado”. Como los dos lo habían visto y ya no iba a poder ser robado, Rebeca le propuso a Lolo abrir otro papel. Cuando él se disponía a hacerlo, ella le besó en los labios y él la respondió apasionadamente. “No estoy acostumbrado a que me devuelvan el raquetazo, no lo vi venir”, comentó luego él, todavía sorprendido, y encantado a la vez.

Luego decidieron bajar las luces para tener más intimidad y siguieron besándose. “Lo veo y guau, me tiene loca. (…) No puede ser, me encanta, quiero más. No me pasaba desde hace tiempo estar tan ilusionada.

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.