La extraña (y comentada) reacción de Sofía Suescun y Kiko Jiménez tras las duras acusaciones de Cristian: "Siempre el mismo patrón"
"El universo hace el trabajo por mí", asegura Maite Galdeano
La familia Suescun-Galdeano vuelve a estar en el punto de mira tras el último conflicto público que involucra a Sofía Suescun, su pareja Kiko Jiménez, Cristian Suescun y Maite Galdeano. Cuando se cumple un año desde el enfrentamiento que distanció a Sofía de su madre Maite, la tensión ha vuelto a estallar, esta vez con su hermano Cristian en el epicentro de la polémica.
En los últimos días, el joven ha realizado duras declaraciones contra su cuñado, a quien acusa abiertamente de "perverso", "jeta" y de vivir a costa de las mujeres con las que mantiene relación. Según Cristian, Kiko sigue "siempre el mismo patrón", aludiendo a su anterior relación con Gloria Camila y asegurando que a ella también la "estafó".
Además, ha señalado que actualmente el influencer hace vida en la casa de su pareja y presume del Porsche de la influencer, mientras él admite sentirse abandonado por la que hasta hace poco era su hermana más cercana. La tensión ha llegado incluso a lo personal, pues Cristian ha confesado estar pasando por problemas de salud y ha advertido que se plantea emprender acciones legales contra los seguidores de Sofía que, afirma, le están amenazando en redes sociales tras el estallido de la confrontación.
La situación no termina ahí. Maite Galdeano, siempre activa en redes sociales, ha dejado mensajes enigmáticos en los que celebra, según sus palabras, que "el universo hace el trabajo por mí", una clara referencia a la actual separación de sus hijos. Tras meses sin hablarse con Sofía, ahora se muestra unida a su hijo y no duda en responsabilizar de todos los conflictos familiares a su yerno, al que sigue considerando el origen de la fractura del clan.
A pesar de la intensidad mediática del conflicto, ninguno de los señalados ha querido pronunciarse de forma directa. Kiko Jiménez permanece en silencio absoluto. Recientemente fue visto recogiendo un pedido en el domicilio que comparte con su pareja, evitando a la prensa y sin hacer declaraciones sobre la nueva bronca familiar. Mientras tanto, la joven protagonista se ha limitado a agradecer el apoyo de sus seguidores en redes sociales, pero no ha respondido abiertamente ni a las acusaciones de su hermano ni a la postura de su madre. La pareja se mantiene apartada, evitando dar explicaciones, igual que ya hicieron el pasado verano.
Por ahora, la brecha en la familia Suescun-Galdeano parece lejos de cerrarse, sumando nuevas heridas y con la incertidumbre sobre si finalmente alguno de los protagonistas dará su versión pública de los hechos.
