Los famosos, a lo suyo: Tamara Falcó presume de sus vacaciones paradisíacas (y de lujo) en las Maldivas
La hija de Isabel Preysler ha ofrecido en sus redes una auténtica postal de unión familiar, estilo y desconexión
Tamara Falcó, Isabel Preysler e Íñigo Onieva han convertido las Maldivas en el escenario de sus vacaciones familiares más idílicas este verano. Tras un año lleno de compromisos y una agenda de lo más ajetreada, la marquesa de Griñón ha decidido desconectar junto a dos de sus grandes apoyos: su madre y su marido, compartiendo con sus seguidores en redes sociales algunos de los momentos vividos en este paraíso tropical.
Tanto Tamara como Isabel han demostrado, una vez más, su complicidad y sentido de la elegancia hasta en el rincón más remoto. En su primer posado desde el destino, madre e hija aparecen relajadas, a bordo de una lancha, estrenando looks informales pero perfectamente pensados para la ocasión. Camisa oversize de rayas, gorra con mensaje divertido y rostro radiante para la influencer; camiseta blanca minimalista, pantalones claros y gafas XL para su madre: puro estilo vacacional sin estridencias, dejándose llevar por la sencillez y el lujo natural del entorno.
Íñigo Onieva, por su parte, tampoco ha pasado desapercibido. Aunque el empresario todavía no ha subido nada en sus redes, su mujer ha sido la encargada de presumir de acompañante en su perfil de Instagram.
En definitiva, esta escapada a las Maldivas se ha convertido, una vez más, en una auténtica postal de unión familiar, estilo y desconexión, reafirmando que Tamara Falcó, Isabel Preysler e Íñigo Onieva saben cómo disfrutar del paraíso y compartirlo con el mundo.
