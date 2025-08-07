Ni gana Manu ni gana Rosa: los concursantes se reparten el bote de Pasapalabra, de casi 2 millones de euros

Otro duelo reñido entre Manu y Rosa en Pasapalabra. Ocurrió este miércoles, sin ceder terreno en ningún momento ni el madrileño ni la gallega. Ambos llegaron al tramo final del programa con 21 respuestas correctas. Ella decidió plantarse entonces, sin fallos, mientras que Manu, que empezó la tarde en la Silla Azul, también decidió no arriesgar más y aceptar el empate.

Así las cosas, la victoria este miércoles se repartió, ganando cada uno de los concursantes 800 euros. El bote acumulado, por su parte, sigue creciendo y ya se aproxima a los dos millones de euros, con 1.960.000 en juego en el último programa. Solo Rafa Castaño ha ganado una cifra tan alta de dinero en la etapa reciente de Pasapalabra, desde su vuelta a Antena con Roberto Leal.

Vacaciones en Pasapalabra

Los programas que se emiten estos días están grabados, pues tanto Manu y Rosa como todo el equipo del concurso están de vacaciones. Lo anunció el propio Roberto Leal a finales del mes de julio a través de sus redes sociales, mediante un divertido vídeo de despedida, cantando y bailando. Con una canción compuesta para la ocasión, todos los trabajadores Pasapalabra dicen (y cantan) "adió, adió, adió", como reza el estribillo.

¿Qué pasará a partir de hoy con Pasapalabra? ¿Se seguirá emitiendo? Roberto Leal responde: "Pasapalabra SIGUE todo el verano". Y lo mismo cuenta la canción, que dice así: "Por fin ha llegado el día. Qué largo es julio, cojones. Por fin podemos contarlo, hoy empiezan las vacaciones. Antes de que alguien pregunte, solo el equipo nos vamos, que Pasapalabra sigue de lunes a viernes todo el verano...".

Rosa en el Rosco de Pasapalabra / Antena 3

Pasapalabra sigue y sigue con toda normalidad en Antena 3. Es decir, no se repetirán programas. "El programa continúa. Están grabados. No se repite ninguno", aclara Leal a una seguidora a través de su cuenta de Instagram. El presentador recibió un aluvión de mensajes, tras el anuncio, alguno de ellos de exconcursantes como Óscar Díaz, último ganador de Pasapalabra. "¡Maravilla! Besos y abrazos a mansalva para todos. Disfrutad de las vacaciones, que las tenéis merecidísimas", escribió Díaz.

Así que los 1,5 millones de espectadores que tiene de media Pasapalabra, siendo el concurso más visto de la televisión, podrán seguir viendo a Manu y a Rosa batiéndose en duelo todo el mes de agosto. El madrileño superó hace unos días los 300 programas, con un bote personal de más de 190.000 euros. Por su parte, la gallega suma 181 programas, las mismas tardes que suman Rosa y Manu juntos.