El incómodo momento que ha vivido una comensal en First Dates al descubrir que su cita es un hombre casado: "Tengo un contrato que sigue en vigor"

First Dates sigue regalando momentazos en plató. Cada vez que los solteros entran por la puerta dejan a Carlos Sobera y al equipo de camareros del restaurante más famoso de la televisión sin palabras por sus personalidades arrolladoras, sus estilismos impactantes o sus increíbles confesiones.

Este ha sido el caso de la cita entre Francisco y Helena. Un hombre de 87 años y una mujer de 80 que parecían encajar a la perfección hasta que a él se le ocurrió contar un importante detalle de su vida personal. Francisco seguía casado. Algo que sentó como una jarra de agua fría a su cita. "No está separado. Yo no sé por qué se ha apuntado. Lo encuentro raro, ¿no?", dijo. Algo a lo que el soltero respondió "Yo estoy casado oficialmente, tengo un contrato de casamiento que sigue en vigor. Este contrato está en la mesa del abogado. Tengo que solucionar mi problema".

A pesar del aparente obstáculo insalvable, la pareja decidió darse una oportunidad pero "cuando se arreglen los papeles".

Formato británico con versión española

First Dates es la versión española del programa de citas británico First Dates, que se emite en el canal Cuatro. Se estrenó el 17 de abril de 2016.

Se trata de un programa de telerrealidad en el que diez desconocidos que han pasado previamente un cuestionario de compatibilidad, se someten a una cita a ciegas por parejas en un escenario que figura ser un restaurante.

Las cinco parejas deberán mantener una conversación a lo largo de la cena servida por asistentes del programa, bajo la coordinación del presentador Carlos Sobera, que ejerce de anfitrión. Desde septiembre y coincidiendo con la nueva temporada, se ofrecen semanalmente en horario de máxima audiencia programas especiales titulados 'Menú especial' donde tienen segundas oportunidades los personajes más variopintos y pintorescos que no tuvieron suerte en citas anteriores.