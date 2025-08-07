Confesiones en plató
Laura Pamplona recuerda que "nos pasó factura" el rodaje de 'Aquí no hay quien viva' y desvela lo que sabe de la enfermedad de José Luis Gil
La actriz se sincera sobre las duras condiciones de trabajo en la serie y lo difícil que fue lidiar con su fama repentina
Carlos Merenciano
La actriz Laura Pamplona fue la última invitada del programa ‘YAS Verano’, donde charló con Pepa Romero sobre algunos de los momentos clave de su carrera. En especial, recordó su paso por la serie ‘Aquí no hay quien viva’, donde interpretó a Alicia durante algo menos de dos años. A pesar del tiempo limitado, la actriz reconoció que ese papel marcó su trayectoria de forma profunda.
“Hay gente que piensa que solo he hecho eso”, confesó en la entrevista. “Todavía me preguntan: ‘¿Y ya no haces nada?’. Y yo: ‘No hombre, yo he seguido trabajando’. Si no, me hubiera muerto de hambre”, bromeó. Aunque admitió que en su momento le costaba que solo se le asociara a esa serie, ahora lo ve con cariño. “Me emociona porque fue algo muy importante para todos los que estuvimos ahí”, afirmó.
Pamplona también confirmó que las condiciones de rodaje fueron muy duras. “Era muy heavy metal la manera de grabar”, dijo. Según explicó, hubo un momento en que ni siquiera contaban con los guiones a tiempo. “Se escribían mientras nosotros estábamos rodando. Terminabas la jornada y te decían: ‘Igual entras mañana, luego te llamo y te lo digo’. Y si entrabas, te pasaban la separata por la noche”, relató. “A veces te recogían a las 7:30 y te dejaban a las 22:30 de la noche. Era muy duro”.
Esa situación acabó afectando a todo el equipo. “Nos pasó factura a todos. Cogías una gripe y era cuatro veces más fuerte de lo normal. Había gente con ansiedad. Era mucho estrés, no descansabas”, recordó. También habló de la dificultad de mantener una vida normal: “No te permitía hacer cosas como coger el metro. Recuerdo que una vez me reconocieron y me cantaron todo el vagón la canción. Dices: ‘Qué divertido, pero no’. Llega un momento en que necesitas recluirte”.
Antes de finalizar, la actriz fue preguntada por el estado de salud de su compañero José Luis Gil, alejado de la vida pública tras sufrir un ictus. “Yo sé de su estado por sus compañeros. Con él no he hablado, pero lo bueno es que se va recuperando”, expresó. “Es muy triste ver a un compañero que le pasa algo así”.
