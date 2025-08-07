Laura Pamplona se sincera sobre José Luis Gil: “Sé de su salud por otros compañeros”

La familia de Aquí no hay quien viva sigue muy presente en el corazón de los espectadores, pero también en el de sus actores. Esta semana, Laura Pamplona, la inolvidable Alicia en la icónica serie, ha roto su silencio sobre el delicado estado de salud de su antiguo compañero José Luis Gil, tras el ictus que sufrió en 2021. Y sus palabras han sido tan honestas como conmovedoras.

“Yo con José Luis no he hablado…”

En una entrevista cargada de emoción en el programa Ya es verano, Laura se mostró muy abierta al recordar uno de los momentos más difíciles del elenco. Aunque compartió muchas horas de rodaje y escenarios con José Luis, ha confesado que no han vuelto a hablar desde aquel duro episodio: “Yo sé de su estado de salud por mis compañeros”, confesó visiblemente afectada. “Con Alberto y Laura Caballero también hablé en su momento cuando ocurrió... pero yo con José Luis no he hablado”.

Una confesión que no ha dejado indiferente a nadie y que deja claro lo complicado que ha sido el proceso para todos los que formaron parte de aquella gran familia televisiva.

Un homenaje entre líneas

Aunque la actriz no mantiene contacto directo con él, ha querido dejar claro que su cariño y preocupación siguen intactos. “Es muy triste ver a un compañero que le pasa algo así”, reconoció, con voz entrecortada. Aun así, Laura quiso enviar un mensaje de esperanza a todos los seguidores del actor: “Lo bueno es que se va recuperando, y que la vida continúa”.

Unas palabras que, aunque sencillas, han resonado como un pequeño homenaje público a José Luis Gil, cuya ausencia sigue siendo muy sentida entre sus compañeros y fans.

Un respeto absoluto al proceso de José Luis Gil

Desde que sufrió el ictus en noviembre de 2021, la familia del actor ha optado por llevar su recuperación en la más estricta intimidad. Y sus antiguos compañeros lo han respetado profundamente. Tanto Laura Pamplona como Fernando Tejero, entre otros, han sido extremadamente discretos, cuidando cada palabra y mostrando siempre un inmenso respeto por el proceso personal y familiar que vive el actor.

Una herida abierta... pero con esperanza

Para los nostálgicos de Aquí no hay quien viva, escuchar hablar de José Luis Gil es remover emociones. Fue el alma de muchas escenas y el vecino más querido del mítico edificio de Desengaño 21.

Hoy, su compañera Laura le devuelve un pedacito de todo ese cariño en forma de recuerdo, palabras sinceras y un deseo compartido por todos: verle bien, feliz y, ojalá, de nuevo en pantalla.